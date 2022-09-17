https://ria.ru/20220917/shri-lanka-1817490406.html
На Шри-Ланке рассказали, когда возобновится авиасообщение с Россией
На Шри-Ланке рассказали, когда возобновится авиасообщение с Россией - РИА Новости, 17.09.2022
На Шри-Ланке рассказали, когда возобновится авиасообщение с Россией
Власти Шри-Ланки планируют восстановить авиасообщение с Россией к середине октября, сначала хотят восстановить рейсы по маршруту Москва–Коломбо, а затем... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T07:49
2022-09-17T07:49
2022-09-17T10:15
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки планируют восстановить авиасообщение с Россией к середине октября, сначала хотят восстановить рейсы по маршруту Москва–Коломбо, а затем подключить Санкт-Петербург, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.Он уточнил, что о других городах можно будет подумать позже, но в первую очередь должны восстановлены быть рейсы между Москвой и Коломбо - те, которые, как уверены власти Шри-Ланки, хотят восстановить и в России.Компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня ее самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, коломбо, россия, в мире, новости - туризм
Туризм, Шри-Ланка, Коломбо, Россия, В мире, Новости - Туризм
07:49 17.09.2022 (обновлено: 10:15 17.09.2022)
На Шри-Ланке рассказали, когда возобновится авиасообщение с Россией
Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией к середине октября
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки планируют восстановить авиасообщение с Россией к середине октября, сначала хотят восстановить рейсы по маршруту Москва–Коломбо, а затем подключить Санкт-Петербург, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
"Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно (Коломбо – самый большой город и неофициальная столица Шри-Ланки – ред.). После этого – Санкт-Петербург... Мы надеемся возобновить их к середине октября этого года", – сказал Гунавардана.
Он уточнил, что о других городах можно будет подумать позже, но в первую очередь должны восстановлены быть рейсы между Москвой и Коломбо - те, которые, как уверены власти Шри-Ланки, хотят восстановить и в России.
Компания "Аэрофлот
" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня ее самолета Airbus A330
-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.
Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.