Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что ВС Азербайджана завершили операцию на границе с Арменией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении "военной операции" на границе с Арменией.
"Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама (Алиева, президента Азербайджана – ред.), наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию. Для Армении важно как можно скорее отказаться от провокаций против Азербайджана, действовать в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.