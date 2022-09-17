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Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.09.2022
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Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией, заявил Эрдоган
Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.09.2022
Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении "военной операции" на границе с... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:03
2022-09-17T17:03
в мире
реджеп тайип эрдоган
ильхам алиев
григорий карасин
армения
азербайджан
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении "военной операции" на границе с Арменией."Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама (Алиева, президента Азербайджана – ред.), наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию. Для Армении важно как можно скорее отказаться от провокаций против Азербайджана, действовать в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220917/aliev-1817534426.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, григорий карасин, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Григорий Карасин, Армения, Азербайджан, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Россия
17:03 17.09.2022
 
Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что ВС Азербайджана завершили операцию на границе с Арменией

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении "военной операции" на границе с Арменией.
"Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама (Алиева, президента Азербайджана – ред.), наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию. Для Армении важно как можно скорее отказаться от провокаций против Азербайджана, действовать в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганИльхам АлиевГригорий КарасинАрменияАзербайджанОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границеРоссия
 
 
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