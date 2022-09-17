https://ria.ru/20220917/operatsiya-1817556630.html

Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией, заявил Эрдоган

Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.09.2022

Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении "военной операции" на границе с... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:03

2022-09-17T17:03

2022-09-17T17:03

в мире

реджеп тайип эрдоган

ильхам алиев

григорий карасин

армения

азербайджан

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении "военной операции" на границе с Арменией."Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама (Алиева, президента Азербайджана – ред.), наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию. Для Армении важно как можно скорее отказаться от провокаций против Азербайджана, действовать в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220917/aliev-1817534426.html

https://ria.ru/20220916/armeniya-1817416490.html

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