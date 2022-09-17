20:47 17.09.2022 (обновлено: 20:49 17.09.2022)
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе
Минобороны: нарушений режима прекращения огня в Карабахе в зоне ответственности России нет
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкРоссийско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе
© Sputnik / Мурад Оруджев
Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
"Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Лачинском районах. Российскими миротворческими подразделениями осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно", - добавляется в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.