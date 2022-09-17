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Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 17.09.2022
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Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе - РИА Новости, 17.09.2022
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:47
2022-09-17T20:49
в мире
нагорный карабах
россия
москва
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Лачинском районах. Российскими миротворческими подразделениями осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно", - добавляется в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220917/obstrel-1817587473.html
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в мире, нагорный карабах, россия, москва, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Нагорный Карабах, Россия, Москва, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан, Армения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
20:47 17.09.2022 (обновлено: 20:49 17.09.2022)
 
Минобороны не зафиксировало нарушений в зоне ответственности в Карабахе

Минобороны: нарушений режима прекращения огня в Карабахе в зоне ответственности России нет

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкРоссийско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе
Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
"Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Лачинском районах. Российскими миротворческими подразделениями осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно", - добавляется в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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