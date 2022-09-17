16:42 17.09.2022 (обновлено: 16:43 17.09.2022)
В Ленинградской области по подозрению в растлении детей задержали мужчину
В Ленинградской области по подозрению в растлении детей задержали мужчину из Волхова
Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Инспектор по охране труда подозревается в растлении детей, приезжавших на летние каникулы на дачи в Ленинградской области, он задержан, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как отмечает ведомство, ранее в региональное управление уголовного розыска поступили сведения о выявлении сексуальных отношений между детьми, которым нет и 12 лет. Как выяснили полицейские в беседе с детьми, их "научил" некий "дядя Леша" - им оказался 31-летний житель города Волхова, работающий инспектором по охране труда на одном из портовых предприятий.
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"Как оказалось, жертвами своих сексуальных потребностей педофил избрал детишек, которые на летние каникулы переехали жить на дачу в одном из садоводств Ломоносовского района Ленобласти. При этом сексуальные действия носили подчеркнуто садистский характер, объектом которых выступал сам педофил", - рассказали в полиции.
При этом мужчине помогала 18-летняя жительница поселка Большая Ижора, которая знакомилась с детьми и завлекала их в заброшенное строение в лесу. Как уточняют в ГУМВД, за это она время от времени получала "небольшие суммы денег", а вознаграждением детей служили чипсы.
Как установила полиция, от действий подозреваемого в августе пострадали 10-летняя пятиклассница и 12-летняя шестиклассница. При этом оперативные данные свидетельствуют о том, что мужчина занимался растлением детей все лето, и жертв преступлений может быть больше.
"По материалам полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста). Подозреваемый и его подельница задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - заключают в ГУМВД.
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