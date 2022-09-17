https://ria.ru/20220917/aeroflot-1817497776.html

Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота"

Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 17.09.2022

Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота"

Шри-Ланка извинилась перед Россией за арест самолета "Аэрофлота", заявил в интервью РИА Новости министр транспорта республики Бандула Гунавардана. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:20

2022-09-17T09:20

2022-09-17T11:45

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шри-ланка

аэрофлот

airbus a330

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коломбо

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Шри-Ланка извинилась перед Россией за арест самолета "Аэрофлота", заявил в интервью РИА Новости министр транспорта республики Бандула Гунавардана.По словам министра, проблема решена."Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке", — подчеркнул Гунавардана.Airbus A330-300 "Аэрофлота" арестовали на Шри-Ланке 2 июня. Высокий коммерческий суд Коломбо вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. При этом отмечалось, что спор носит чисто коммерческий характер и должен быть разрешен без участия государства. Российский МИД заявил протест, а "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо.Спустя несколько дней самолету разрешили вылететь в Москву, а в середине июля Высокий коммерческий суд отклонил иск ирландской компании. Власти Шри-Ланки планируют возобновить авиасообщение с Россией в середине октября.Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы >>

https://ria.ru/20220607/uvolnenie-1793772134.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шри-ланка, аэрофлот, airbus a330, россия, коломбо