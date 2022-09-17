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Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 17.09.2022
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Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота"
Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 17.09.2022
Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота"
Шри-Ланка извинилась перед Россией за арест самолета "Аэрофлота", заявил в интервью РИА Новости министр транспорта республики Бандула Гунавардана. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:20
2022-09-17T11:45
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Шри-Ланка извинилась перед Россией за арест самолета "Аэрофлота", заявил в интервью РИА Новости министр транспорта республики Бандула Гунавардана.По словам министра, проблема решена."Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке", — подчеркнул Гунавардана.Airbus A330-300 "Аэрофлота" арестовали на Шри-Ланке 2 июня. Высокий коммерческий суд Коломбо вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. При этом отмечалось, что спор носит чисто коммерческий характер и должен быть разрешен без участия государства. Российский МИД заявил протест, а "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо.Спустя несколько дней самолету разрешили вылететь в Москву, а в середине июля Высокий коммерческий суд отклонил иск ирландской компании. Власти Шри-Ланки планируют возобновить авиасообщение с Россией в середине октября.Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы &gt;&gt;
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в мире, шри-ланка, аэрофлот, airbus a330, россия, коломбо
В мире, Шри-Ланка, Аэрофлот, Airbus A330, Россия, Коломбо
09:20 17.09.2022 (обновлено: 11:45 17.09.2022)
 
Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота"

Глава Минтранса Шри-Ланки Гунавардана назвал арест самолета "Аэрофлота" чудовищной ошибкой

© Bandula Gunawardena / YoutubeМинистр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана. Стоп-кадр видео
Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана. Стоп-кадр видео
© Bandula Gunawardena / Youtube
Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Шри-Ланка извинилась перед Россией за арест самолета "Аэрофлота", заявил в интервью РИА Новости министр транспорта республики Бандула Гунавардана.

"К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании "Аэрофлот" — он был арестован по решению суда. <...> Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся", — сказал он.

По словам министра, проблема решена.
"Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке", — подчеркнул Гунавардана.
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Airbus A330-300 "Аэрофлота" арестовали на Шри-Ланке 2 июня. Высокий коммерческий суд Коломбо вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. При этом отмечалось, что спор носит чисто коммерческий характер и должен быть разрешен без участия государства. Российский МИД заявил протест, а "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо.
Спустя несколько дней самолету разрешили вылететь в Москву, а в середине июля Высокий коммерческий суд отклонил иск ирландской компании. Власти Шри-Ланки планируют возобновить авиасообщение с Россией в середине октября.
Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы >>
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