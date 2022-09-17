09:20 17.09.2022 (обновлено: 11:45 17.09.2022)
Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота"
Глава Минтранса Шри-Ланки Гунавардана назвал арест самолета "Аэрофлота" чудовищной ошибкой
Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Шри-Ланка извинилась перед Россией за арест самолета "Аэрофлота", заявил в интервью РИА Новости министр транспорта республики Бандула Гунавардана.
"К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании "Аэрофлот" — он был арестован по решению суда. <...> Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся", — сказал он.
По словам министра, проблема решена.
"Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке", — подчеркнул Гунавардана.
Airbus A330-300 "Аэрофлота" арестовали на Шри-Ланке 2 июня. Высокий коммерческий суд Коломбо вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. При этом отмечалось, что спор носит чисто коммерческий характер и должен быть разрешен без участия государства. Российский МИД заявил протест, а "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо.
Спустя несколько дней самолету разрешили вылететь в Москву, а в середине июля Высокий коммерческий суд отклонил иск ирландской компании. Власти Шри-Ланки планируют возобновить авиасообщение с Россией в середине октября.