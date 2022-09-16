Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере
Токаев предложил наращивать сотрудничество стран ШОС в военно-политической сфере
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наращивать взаимодействие ШОС в военно-политической сфере.
Саммит ШОС проводится в Самарканде 15-16 сентября.
"Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности. Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной важной сфере. Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами", - сказал Токаев, выступая на саммите организации в пятницу.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.