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Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере

Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере - РИА Новости, 16.09.2022

Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наращивать взаимодействие ШОС в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:01

2022-09-16T11:01

2022-09-16T11:01

касым-жомарт токаев

казахстан

белоруссия

иран

шос

саммит шос в самарканде

в мире

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НУР-СУЛТАН, 16 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наращивать взаимодействие ШОС в военно-политической сфере.Саммит ШОС проводится в Самарканде 15-16 сентября."Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности. Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной важной сфере. Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами", - сказал Токаев, выступая на саммите организации в пятницу.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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казахстан

белоруссия

иран

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касым-жомарт токаев, казахстан, белоруссия, иран, шос, саммит шос в самарканде, в мире