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Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере - РИА Новости, 16.09.2022
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Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере
Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере - РИА Новости, 16.09.2022
Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наращивать взаимодействие ШОС в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:01
2022-09-16T11:01
касым-жомарт токаев
казахстан
белоруссия
иран
шос
саммит шос в самарканде
в мире
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НУР-СУЛТАН, 16 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наращивать взаимодействие ШОС в военно-политической сфере.Саммит ШОС проводится в Самарканде 15-16 сентября."Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности. Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной важной сфере. Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами", - сказал Токаев, выступая на саммите организации в пятницу.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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касым-жомарт токаев, казахстан, белоруссия, иран, шос, саммит шос в самарканде, в мире
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Белоруссия, Иран, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, В мире
11:01 16.09.2022
 
Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере

Токаев предложил наращивать сотрудничество стран ШОС в военно-политической сфере

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 16 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наращивать взаимодействие ШОС в военно-политической сфере.
Саммит ШОС проводится в Самарканде 15-16 сентября.
"Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности. Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной важной сфере. Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами", - сказал Токаев, выступая на саммите организации в пятницу.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
10:58
Си Цзиньпин призвал не допустить "цветных революций" в странах ШОС
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанБелоруссияИранШОССаммит ШОС в СамаркандеВ мире
 
 
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