https://ria.ru/20220916/sotrudnichestvo-1817241252.html

Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны

Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны - РИА Новости, 16.09.2022

Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, говорится в декларации по итогам саммита РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:31

2022-09-16T13:31

2022-09-16T13:31

шос

белоруссия

иран

самарканд

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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде."Государства-члены отметили итоги Совещания министров обороны государств-членов ШОС (г. Ташкент, 24-25 августа 2022 года) и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в области обороны и безопасности", - говорится в тексте декларации.Страны ШОС также подчеркнули важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия" для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций и совершенствования методов противодействия терроризму, отмечается в документе.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html

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иран

самарканд

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шос, белоруссия, иран, самарканд