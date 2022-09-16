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Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны - РИА Новости, 16.09.2022
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Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны
Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны - РИА Новости, 16.09.2022
Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, говорится в декларации по итогам саммита РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:31
2022-09-16T13:31
шос
белоруссия
иран
самарканд
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде."Государства-члены отметили итоги Совещания министров обороны государств-членов ШОС (г. Ташкент, 24-25 августа 2022 года) и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в области обороны и безопасности", - говорится в тексте декларации.Страны ШОС также подчеркнули важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия" для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций и совершенствования методов противодействия терроризму, отмечается в документе.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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шос, белоруссия, иран, самарканд
ШОС, Белоруссия, Иран, Самарканд
13:31 16.09.2022
 
Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны

Страны ШОС будут наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАнтитеррористические учения стран – членов ШОС
Антитеррористические учения стран – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Антитеррористические учения стран – членов ШОС. Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"Государства-члены отметили итоги Совещания министров обороны государств-членов ШОС (г. Ташкент, 24-25 августа 2022 года) и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в области обороны и безопасности", - говорится в тексте декларации.
Страны ШОС также подчеркнули важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия" для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций и совершенствования методов противодействия терроризму, отмечается в документе.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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