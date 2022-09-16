19:05 16.09.2022 (обновлено: 19:23 16.09.2022)
"Конец диктата доллара". О чем договорились на саммите ШОС
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств — членов ШОС в расширенном составе
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Самарканде завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч с региональными лидерами. В итоге подписали более 40 документов, но интересны и устные договоренности.
Четверть газа — за рубли
Для Владимира Путина саммит стал удобной возможностью "сверить часы" с партнерами. Так, его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 15 сентября заранее взволновали Запад, поскольку главной темой значилась ситуация на Украине.
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия — Монголия — Китай на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия — Монголия — Китай на полях саммита ШОС
На следующий день Путин обсудил украинский кризис и с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В июле Анкара выступила посредником зерновой сделки — грузы с продовольствием смогли выходить из подконтрольных Киеву портов. Однако сейчас обстановка изменилась. Российский президент сомневается, что зерно попадает в голодающие страны, и не исключает пересмотр соглашения.
Сегодня он особо отметил роль Эрдогана в реализации сделки. "Прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, вы сегодня тоже об этом упомянули, имею ввиду вывоз украинского зерна", — сказал Путин.
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита ШОС
"Будем надеяться, действительно, что значительная часть его (зерна. — Прим. ред), пока этого не удается достичь, все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран", — подчеркнул он.
Затронули и вопрос взаиморасчетов. Путин заявил, что в ближайшее время Анкара начнет оплачивать 25 процентов стоимости газа в рублях. При этом, по его словам, Турция уже стала одним из надежных маршрутов поставок топлива из России, а газопровод "Турецкий поток" работает без перебоев.
Отметил президент и уверенный рост товарооборота между странами. "Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы, что они и нашу продукцию тоже смогут вывозить через Турцию", — добавил он.
Говоря о взаимодействии Анкары и ШОС, российский лидер обратил внимание на быстро развивающиеся экономические связи. "Мы будем всячески приветствовать работу Турции в этой структуре", — подчеркнул глава государства.
Наконец, Путин коснулся строительства АЭС "Аккую". "Вчера были подписаны окончательные документы, регулирующие все отношения между сторонами этой большой, грандиозной стройки", — сообщил президент.
© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
© Sputnik / Туран Салджы
Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Газ и дружба
Помимо Си и Эрдогана, Путин тет-а-тет пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Азербайджана (Ильхамом Алиевым), Киргизии (Садыром Жапаровым), Туркменистана (Сердаром Бердымухамедовым), Ирана (Ибрахимом Раиси). Впервые — с новым главой правительства Пакистана Шахбазом Шарифом.
Отдельно от общих заседаний и двухсторонних встреч состоялась беседа формата Китай — Монголия — Россия, на которой обсудили строительство газопровода "Союз Восток" через монгольскую территорию. "В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами", — подчеркнул Путин.
С президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Ташкента. Путин также вручил узбекскому коллеге орден Александра Невского — "за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией".
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС
"Столп нового мирового порядка"
С ШОС сотрудничают два десятка государств, включая Азербайджан, Армению, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Израиль, Ирак, Турцию. Как отметил в беседе с РИА Новости сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский, это свидетельствует о значимости организации.
"Роль ШОС возрастает — и не только из-за принятия новых членов. Сфера ответственности расширяется, затрагивая уже Ближний Восток, страны Персидского залива", — уточнил эксперт.
Важно и то, что в нынешней геополитической ситуации ШОС стала альтернативой коллективному Западу.
"В организации уже реализуется новая модель сотрудничества, основанная на равноправии, принципах многополярного мира и взаимной выгоды. Где нет никакого "диктата доллара", санкционного давления. На саммите решили принять специальный документ о переходе на расчеты в нацвалютах. ШОС превращается в один из столпов нового международного порядка. Сама жизнь побуждает к этому. И, конечно, привлекательность ШОС продолжит усиливаться", — заключает Петровский.
Нет односторонним санкциям
По итогам заседаний 16 сентября приняли Самаркандскую декларацию, отражающую главные принципы дальнейшей работы организации.
Подтвердили ненаправленность против других государств и международных объединений, отметили открытость для широкого сотрудничества. При этом выступили за дальнейшее ядерное разоружение и решение любых конфликтов только политико-дипломатическим путем.
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
"Они (государства — члены ШОС. — Прим. ред.) подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения", — говорится в документе.
Страны ШОС также высказались за избавление от долларовой зависимости в торговых отношениях и приняли дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.