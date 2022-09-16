https://ria.ru/20220916/shos-1817406175.html

"Конец диктата доллара". О чем договорились на саммите ШОС

"Конец диктата доллара". О чем договорились на саммите ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

"Конец диктата доллара". О чем договорились на саммите ШОС

В Самарканде завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч с региональными лидерами. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:05

2022-09-16T19:05

2022-09-16T19:23

в мире

владимир путин

си цзиньпин

реджеп тайип эрдоган

турция

анкара (провинция)

россия

аэс "аккую"

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Самарканде завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч с региональными лидерами. В итоге подписали более 40 документов, но интересны и устные договоренности.Четверть газа — за рублиДля Владимира Путина саммит стал удобной возможностью "сверить часы" с партнерами. Так, его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 15 сентября заранее взволновали Запад, поскольку главной темой значилась ситуация на Украине.На следующий день Путин обсудил украинский кризис и с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В июле Анкара выступила посредником зерновой сделки — грузы с продовольствием смогли выходить из подконтрольных Киеву портов. Однако сейчас обстановка изменилась. Российский президент сомневается, что зерно попадает в голодающие страны, и не исключает пересмотр соглашения.Сегодня он особо отметил роль Эрдогана в реализации сделки. "Прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, вы сегодня тоже об этом упомянули, имею ввиду вывоз украинского зерна", — сказал Путин."Будем надеяться, действительно, что значительная часть его (зерна. — Прим. ред), пока этого не удается достичь, все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран", — подчеркнул он.Затронули и вопрос взаиморасчетов. Путин заявил, что в ближайшее время Анкара начнет оплачивать 25 процентов стоимости газа в рублях. При этом, по его словам, Турция уже стала одним из надежных маршрутов поставок топлива из России, а газопровод "Турецкий поток" работает без перебоев.Отметил президент и уверенный рост товарооборота между странами. "Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы, что они и нашу продукцию тоже смогут вывозить через Турцию", — добавил он.Говоря о взаимодействии Анкары и ШОС, российский лидер обратил внимание на быстро развивающиеся экономические связи. "Мы будем всячески приветствовать работу Турции в этой структуре", — подчеркнул глава государства.Наконец, Путин коснулся строительства АЭС "Аккую". "Вчера были подписаны окончательные документы, регулирующие все отношения между сторонами этой большой, грандиозной стройки", — сообщил президент.Газ и дружбаПомимо Си и Эрдогана, Путин тет-а-тет пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Азербайджана (Ильхамом Алиевым), Киргизии (Садыром Жапаровым), Туркменистана (Сердаром Бердымухамедовым), Ирана (Ибрахимом Раиси). Впервые — с новым главой правительства Пакистана Шахбазом Шарифом.Отдельно от общих заседаний и двухсторонних встреч состоялась беседа формата Китай — Монголия — Россия, на которой обсудили строительство газопровода "Союз Восток" через монгольскую территорию. "В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами", — подчеркнул Путин.С президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Ташкента. Путин также вручил узбекскому коллеге орден Александра Невского — "за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией"."Столп нового мирового порядка"С ШОС сотрудничают два десятка государств, включая Азербайджан, Армению, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Израиль, Ирак, Турцию. Как отметил в беседе с РИА Новости сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский, это свидетельствует о значимости организации."Роль ШОС возрастает — и не только из-за принятия новых членов. Сфера ответственности расширяется, затрагивая уже Ближний Восток, страны Персидского залива", — уточнил эксперт.Важно и то, что в нынешней геополитической ситуации ШОС стала альтернативой коллективному Западу."В организации уже реализуется новая модель сотрудничества, основанная на равноправии, принципах многополярного мира и взаимной выгоды. Где нет никакого "диктата доллара", санкционного давления. На саммите решили принять специальный документ о переходе на расчеты в нацвалютах. ШОС превращается в один из столпов нового международного порядка. Сама жизнь побуждает к этому. И, конечно, привлекательность ШОС продолжит усиливаться", — заключает Петровский.Нет односторонним санкциямПо итогам заседаний 16 сентября приняли Самаркандскую декларацию, отражающую главные принципы дальнейшей работы организации.Подтвердили ненаправленность против других государств и международных объединений, отметили открытость для широкого сотрудничества. При этом выступили за дальнейшее ядерное разоружение и решение любых конфликтов только политико-дипломатическим путем."Они (государства — члены ШОС. — Прим. ред.) подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения", — говорится в документе.Страны ШОС также высказались за избавление от долларовой зависимости в торговых отношениях и приняли дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

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в мире, владимир путин, си цзиньпин, реджеп тайип эрдоган, турция, анкара (провинция), россия, аэс "аккую", оон, шос, турецкий поток