15:10 16.09.2022 (обновлено: 17:12 16.09.2022)
Президенты Таджикистана и Киргизии поговорили на площадке ШОС
Помощник Путина Ушаков сообщил о разговоре Жапарова и Рахмона на площадке ШОС
© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан ДосалиевПрезидент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на саммите ШОС
© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан Досалиев
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на саммите ШОС
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества обсудили ситуацию на границе двух стран, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала.
Встреча лидеров государств-членов организации проходит в Самарканде.
"Площадка ШОС дала возможность встретиться сегодня лидерам Таджикистана и Кыргызстана", — рассказал он.
Сторонам удалось договориться об отводе военных и укреплении сотрудничества в работе межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ, однако столкновения и перестрелки продолжились.
Ситуация на границе двух республик обострилась сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik-Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.
Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.
Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.