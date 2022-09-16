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Президенты Таджикистана и Киргизии поговорили на площадке ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
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Президенты Таджикистана и Киргизии поговорили на площадке ШОС
Президенты Таджикистана и Киргизии поговорили на площадке ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Президенты Таджикистана и Киргизии поговорили на площадке ШОС
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества обсудили ситуацию на границе двух стран,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:10
2022-09-16T17:12
шос
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юрий ушаков
таджикистан
киргизия
саммит шос в самарканде
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества обсудили ситуацию на границе двух стран, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала.Встреча лидеров государств-членов организации проходит в Самарканде."Площадка ШОС дала возможность встретиться сегодня лидерам Таджикистана и Кыргызстана", — рассказал он.Сторонам удалось договориться об отводе военных и укреплении сотрудничества в работе межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ, однако столкновения и перестрелки продолжились.Ситуация на границе двух республик обострилась сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik-Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.
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шос, в мире, юрий ушаков, таджикистан, киргизия, саммит шос в самарканде, россия
ШОС, В мире, Юрий Ушаков, Таджикистан, Киргизия, Саммит ШОС в Самарканде, Россия
15:10 16.09.2022 (обновлено: 17:12 16.09.2022)
 
Президенты Таджикистана и Киргизии поговорили на площадке ШОС

Помощник Путина Ушаков сообщил о разговоре Жапарова и Рахмона на площадке ШОС

© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан ДосалиевПрезидент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на саммите ШОС
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан Досалиев
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на саммите ШОС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества обсудили ситуацию на границе двух стран, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала.
Встреча лидеров государств-членов организации проходит в Самарканде.
"Площадка ШОС дала возможность встретиться сегодня лидерам Таджикистана и Кыргызстана", — рассказал он.
Сторонам удалось договориться об отводе военных и укреплении сотрудничества в работе межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ, однако столкновения и перестрелки продолжились.
Ситуация на границе двух республик обострилась сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik-Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.
Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.
Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.

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ШОСВ миреЮрий УшаковТаджикистанКиргизияСаммит ШОС в СамаркандеРоссия
 
 
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