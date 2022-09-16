https://ria.ru/20220916/shos-1817287072.html

Президенты Таджикистана и Киргизии поговорили на площадке ШОС

Президенты Таджикистана и Киргизии поговорили на площадке ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

Президенты Таджикистана и Киргизии поговорили на площадке ШОС

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества обсудили ситуацию на границе двух стран,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:10

2022-09-16T15:10

2022-09-16T17:12

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества обсудили ситуацию на границе двух стран, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала.Встреча лидеров государств-членов организации проходит в Самарканде."Площадка ШОС дала возможность встретиться сегодня лидерам Таджикистана и Кыргызстана", — рассказал он.Сторонам удалось договориться об отводе военных и укреплении сотрудничества в работе межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ, однако столкновения и перестрелки продолжились.Ситуация на границе двух республик обострилась сегодня утром. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Бишкеке сообщают о 42 пострадавших, а в Душанбе — об одном погибшем военнослужащем и трех раненых. По информации Sputnik-Кыргызстан, в результате конфликта от осколочного ранения скончалась 15-летняя Элзада Маннанова из села Достук.Конфликты на границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков.Москва призвала Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации третьих сторон.

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817199835.html

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Кирилл Волков

шос, в мире, юрий ушаков, таджикистан, киргизия, саммит шос в самарканде, россия