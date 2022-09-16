В ШОС подтвердили, что организация не направлена против других стран
Страны ШОС подтвердили, что организация не направлена против других стран и блоков
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе
САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем", - говорится в тексте документа.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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