https://ria.ru/20220916/shos-1817232736.html

В ШОС подтвердили, что организация не направлена против других стран

В ШОС подтвердили, что организация не направлена против других стран - РИА Новости, 16.09.2022

В ШОС подтвердили, что организация не направлена против других стран

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:14

2022-09-16T13:14

2022-09-16T13:14

в мире

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в декларации по итогам саммита ШОС в Самарканде."Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем", - говорится в тексте документа.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/shos-1816914122.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, шос, саммит шос в самарканде