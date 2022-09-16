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В Госдуме назвали присоединение Белоруссии к ШОС выгодным для России

В Госдуме назвали присоединение Белоруссии к ШОС выгодным для России - РИА Новости, 16.09.2022

В Госдуме назвали присоединение Белоруссии к ШОС выгодным для России

Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества сделает эту организацию сильнее, заявил РИА Новости первый зампред думской фракции... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:29

2022-09-16T12:29

2022-09-16T12:29

белоруссия

россия

шос

госдума рф

политика

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества сделает эту организацию сильнее, заявил РИА Новости первый зампред думской фракции "Справедливой России - За правду" Дмитрий Гусев.Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС. Сейчас республика имеет в этой организации статус наблюдателя. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена."Идет большая перестройка мировых организаций. Будущее России в таких мировых организациях, как БРИКС, ШОС, АТЭС. То, что к этим организациям присоединяется Белоруссии и эти организации становятся сильнее, – хороший правильный ход, это выгодно России и способно поменять мировую политику", - сказал Гусев, комментируя возможное присоединение Беларуси к ШОС.

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Кирилл Волков

белоруссия, россия, шос, госдума рф, политика, партия "справедливая россия - за правду"