В Госдуме назвали присоединение Белоруссии к ШОС выгодным для России
Депутат от эсеров Гусев назвал присоединение Белоруссии к ШОС выгодным для России
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества сделает эту организацию сильнее, заявил РИА Новости первый зампред думской фракции "Справедливой России - За правду" Дмитрий Гусев.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС. Сейчас республика имеет в этой организации статус наблюдателя. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
"Идет большая перестройка мировых организаций. Будущее России в таких мировых организациях, как БРИКС, ШОС, АТЭС. То, что к этим организациям присоединяется Белоруссии и эти организации становятся сильнее, – хороший правильный ход, это выгодно России и способно поменять мировую политику", - сказал Гусев, комментируя возможное присоединение Беларуси к ШОС.
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