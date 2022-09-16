https://ria.ru/20220916/provokatsii-1817260543.html
В Совфеде не исключили провокаций от Запада на киргизско-таджикской границе
В Совфеде не исключили провокаций от Запада на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 16.09.2022
В Совфеде не исключили провокаций от Запада на киргизско-таджикской границе
Запад может воспользоваться напряжённостью на киргизско-таджикской границе и готовить провокации для эскалации ситуации, не исключает член комиссии Совета... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:15
2022-09-16T14:15
2022-09-16T14:15
в мире
ольга ковитиди
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столкновения на границе таджикистана и киргизии
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запад может воспользоваться напряжённостью на киргизско-таджикской границе и готовить провокации для эскалации ситуации, не исключает член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Ольга Ковитиди."Ни в коей мере нельзя допустить провокаций, которые определённого рода силы Запада готовят в регионе для того, чтобы стараться будировать и разжигать там ситуацию", - заявила она РИА Новости.Сенатор напомнила, что Киргизия и Таджикистан так и не договорились о демаркации границы, что в результате приводит время от времени к возникновению столкновений в регионе. "Необходимо срочно договариваться и проводить оперативно весь комплекс мероприятий по демаркации для заключения двусторонних соглашений, чтобы как можно скорее отрегулировать спорные вопросы", - подчеркнула Ковитиди.Она отметила, что со стороны ОДКБ предпринимается целый ряд шагов по оказанию содействия в урегулировании ситуации, Россия также всегда готова оказывать необходимую помощь."Ни в коем случае нельзя допустить эскалации напряженности в отнесениях двух братских для России государств, Таджикистана и Киргизии", - заключила сенатор.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.
https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817240969.html
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в мире, ольга ковитиди, киргизия, таджикистан, россия, одкб, столкновения на границе таджикистана и киргизии, совет федерации рф
В мире, Ольга Ковитиди, Киргизия, Таджикистан, Россия, ОДКБ, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Совет Федерации РФ
В Совфеде не исключили провокаций от Запада на киргизско-таджикской границе
Член Совфеда Ковитиди: Запад может готовить провокации на киргизско-таджикской границе