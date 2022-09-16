https://ria.ru/20220916/provokatsii-1817260543.html

В Совфеде не исключили провокаций от Запада на киргизско-таджикской границе

В Совфеде не исключили провокаций от Запада на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 16.09.2022

В Совфеде не исключили провокаций от Запада на киргизско-таджикской границе

Запад может воспользоваться напряжённостью на киргизско-таджикской границе и готовить провокации для эскалации ситуации, не исключает член комиссии Совета... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:15

2022-09-16T14:15

2022-09-16T14:15

в мире

ольга ковитиди

киргизия

таджикистан

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столкновения на границе таджикистана и киргизии

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Запад может воспользоваться напряжённостью на киргизско-таджикской границе и готовить провокации для эскалации ситуации, не исключает член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Ольга Ковитиди."Ни в коей мере нельзя допустить провокаций, которые определённого рода силы Запада готовят в регионе для того, чтобы стараться будировать и разжигать там ситуацию", - заявила она РИА Новости.Сенатор напомнила, что Киргизия и Таджикистан так и не договорились о демаркации границы, что в результате приводит время от времени к возникновению столкновений в регионе. "Необходимо срочно договариваться и проводить оперативно весь комплекс мероприятий по демаркации для заключения двусторонних соглашений, чтобы как можно скорее отрегулировать спорные вопросы", - подчеркнула Ковитиди.Она отметила, что со стороны ОДКБ предпринимается целый ряд шагов по оказанию содействия в урегулировании ситуации, Россия также всегда готова оказывать необходимую помощь."Ни в коем случае нельзя допустить эскалации напряженности в отнесениях двух братских для России государств, Таджикистана и Киргизии", - заключила сенатор.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817240969.html

https://ria.ru/20220916/tadzhikistan-1817213447.html

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в мире, ольга ковитиди, киргизия, таджикистан, россия, одкб, столкновения на границе таджикистана и киргизии, совет федерации рф