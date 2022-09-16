https://ria.ru/20220916/prazdnik-1817910400.html
Праздник "Город-детям!" для детдомовцев пройдет в двух московских парках
Праздник "Город-детям!" для детдомовцев пройдет в двух московских парках - РИА Новости, 19.09.2022
Праздник "Город-детям!" для детдомовцев пройдет в двух московских парках
Праздник "Город-детям!" для воспитанников детских домов и юных гостей пройдет в парках "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщил руководитель... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-16T11:29
2022-09-16T11:29
2022-09-19T16:47
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департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Праздник "Город-детям!" для воспитанников детских домов и юных гостей пройдет в парках "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщил руководитель столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов."Мы делаем все возможное, чтобы юные москвичи чувствовали себя комфортно в столице. Это очень важная задача, над которой работают специалисты коммунальных служб. Мы делаем улицы и дворы удобными для мам с колясками, освещаем территории, наносим дорожную разметку у школ. Праздник "Город – детям!" – еще один способ позаботиться о юных москвичах, напомнить, что мы работаем ради их комфорта и безопасности", – сказал Торсунов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Он добавил, что активное участие в проведении праздника примут активисты Молодежного совета департамента ЖКХ.В пресс-службе отметили, что принять участие в мероприятиях смогут все желающие. Гостей ждут костюмированные парады персонажей сказок и мультфильмов, шоу световых барабанов, уличные спектакли, выступления цирковых артистов, творческих коллективов, танцевальные флешмобы, конкурсы и подарки.Уточняется, что мероприятия состоятся 17 и 18 сентября с 12.00 до 18.00. В субботу праздник пройдет в Измайловском парке, а в воскресенье – в парке "Кузьминки - Люблино". Аниматоры будут встречать гостей у центрального входа, сами мероприятия пройдут на главных площадках парков.
https://ria.ru/20220818/moskva-1810391397.html
https://ria.ru/20220825/skeyt-park-1813153532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, департамент жкх, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, дети
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Департамент ЖКХ, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, Дети
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Праздник "Город-детям!" для воспитанников детских домов и юных гостей пройдет в парках "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщил руководитель столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов.
"Мы делаем все возможное, чтобы юные москвичи чувствовали себя комфортно в столице. Это очень важная задача, над которой работают специалисты коммунальных служб. Мы делаем улицы и дворы удобными для мам с колясками, освещаем территории, наносим дорожную разметку у школ. Праздник "Город – детям!" – еще один способ позаботиться о юных москвичах, напомнить, что мы работаем ради их комфорта и безопасности", – сказал Торсунов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента
жилищно-коммунального хозяйства.
Он добавил, что активное участие в проведении праздника примут активисты Молодежного совета департамента ЖКХ.
В пресс-службе отметили, что принять участие в мероприятиях смогут все желающие. Гостей ждут костюмированные парады персонажей сказок и мультфильмов, шоу световых барабанов, уличные спектакли, выступления цирковых артистов, творческих коллективов, танцевальные флешмобы, конкурсы и подарки.
"Также запланирована серия мастер-классов, на которых дети смогут нарисовать дорожную разметку, познакомиться с работой газовиков, сделать кормушки для птиц, принять участие в озеленении парков и узнать, как правильно пользоваться лифтами и заботиться о чистоте города", - добавили в сообщении.
Уточняется, что мероприятия состоятся 17 и 18 сентября с 12.00 до 18.00. В субботу праздник пройдет в Измайловском парке, а в воскресенье – в парке "Кузьминки - Люблино". Аниматоры будут встречать гостей у центрального входа, сами мероприятия пройдут на главных площадках парков.