https://ria.ru/20220916/prazdnik-1817910400.html

Праздник "Город-детям!" для детдомовцев пройдет в двух московских парках

Праздник "Город-детям!" для детдомовцев пройдет в двух московских парках - РИА Новости, 19.09.2022

Праздник "Город-детям!" для детдомовцев пройдет в двух московских парках

Праздник "Город-детям!" для воспитанников детских домов и юных гостей пройдет в парках "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщил руководитель... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-16T11:29

2022-09-16T11:29

2022-09-19T16:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

департамент жкх

департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817906432_0:499:2753:2048_1920x0_80_0_0_e25e5b98f03444746b760a1e3004377a.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Праздник "Город-детям!" для воспитанников детских домов и юных гостей пройдет в парках "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино" в Москве, сообщил руководитель столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов."Мы делаем все возможное, чтобы юные москвичи чувствовали себя комфортно в столице. Это очень важная задача, над которой работают специалисты коммунальных служб. Мы делаем улицы и дворы удобными для мам с колясками, освещаем территории, наносим дорожную разметку у школ. Праздник "Город – детям!" – еще один способ позаботиться о юных москвичах, напомнить, что мы работаем ради их комфорта и безопасности", – сказал Торсунов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Он добавил, что активное участие в проведении праздника примут активисты Молодежного совета департамента ЖКХ.В пресс-службе отметили, что принять участие в мероприятиях смогут все желающие. Гостей ждут костюмированные парады персонажей сказок и мультфильмов, шоу световых барабанов, уличные спектакли, выступления цирковых артистов, творческих коллективов, танцевальные флешмобы, конкурсы и подарки.Уточняется, что мероприятия состоятся 17 и 18 сентября с 12.00 до 18.00. В субботу праздник пройдет в Измайловском парке, а в воскресенье – в парке "Кузьминки - Люблино". Аниматоры будут встречать гостей у центрального входа, сами мероприятия пройдут на главных площадках парков.

https://ria.ru/20220818/moskva-1810391397.html

https://ria.ru/20220825/skeyt-park-1813153532.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, департамент жкх, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, дети