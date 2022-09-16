https://ria.ru/20220916/oon-1817449834.html

Китай и Иран воздержались на голосовании по видеообращению Зеленского

Китай и Иран воздержались на голосовании по видеообращению Зеленского - РИА Новости, 16.09.2022

Китай и Иран воздержались на голосовании по видеообращению Зеленского

Китай, Иран, Бразилия и ряд других стран воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по вопросу о предоставлении Владимиру Зеленскому права прислать... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:46

2022-09-16T20:46

2022-09-16T23:43

в мире

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ООН, 16 сен – РИА Новости. Китай, Иран, Бразилия и ряд других стран воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по вопросу о предоставлении Владимиру Зеленскому права прислать видеообращение на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи.Ранее Генассамблея проголосовала за соответствующее решение.Решение принималось просты большинством, что означает, что неголосовавшие и воздержавшиеся не учитывались при подсчете голосов. В итоге 101 государство проголосовало "за". Семь (РФ, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа, Сирия) были против.Воздержались 19 стран, в их числе Китай, Бразилия, Иран, Ирак, Пакистан, ЮАР.В числе не голосовавших: Вьетнам, Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркмения.За решение голосовали США, Великобритания, Германия, Грузия, Индия, Латвия, Литва, Молдавия, Франция, Украина, Эстония и другие.

https://ria.ru/20220916/dialog-1817425579.html

китай

иран

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в мире, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, китай, иран