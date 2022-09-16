https://ria.ru/20220916/oon-1817449834.html
Китай и Иран воздержались на голосовании по видеообращению Зеленского
Китай и Иран воздержались на голосовании по видеообращению Зеленского - РИА Новости, 16.09.2022
Китай и Иран воздержались на голосовании по видеообращению Зеленского
Китай, Иран, Бразилия и ряд других стран воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по вопросу о предоставлении Владимиру Зеленскому права прислать... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:46
2022-09-16T20:46
2022-09-16T23:43
в мире
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
оон
китай
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2825def85e6c8404b86f19200ca2b67c.jpg
ООН, 16 сен – РИА Новости. Китай, Иран, Бразилия и ряд других стран воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по вопросу о предоставлении Владимиру Зеленскому права прислать видеообращение на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи.Ранее Генассамблея проголосовала за соответствующее решение.Решение принималось просты большинством, что означает, что неголосовавшие и воздержавшиеся не учитывались при подсчете голосов. В итоге 101 государство проголосовало "за". Семь (РФ, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа, Сирия) были против.Воздержались 19 стран, в их числе Китай, Бразилия, Иран, Ирак, Пакистан, ЮАР.В числе не голосовавших: Вьетнам, Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркмения.За решение голосовали США, Великобритания, Германия, Грузия, Индия, Латвия, Литва, Молдавия, Франция, Украина, Эстония и другие.
https://ria.ru/20220916/dialog-1817425579.html
китай
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850226_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6933476d7646c8571fdd334398d0e828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, китай, иран
В мире, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Китай, Иран
20:46 16.09.2022 (обновлено: 23:43 16.09.2022)
Китай и Иран воздержались на голосовании по видеообращению Зеленского
Китай и Иран воздержались на голосовании по виртуальному участию Зеленского в ГА ООН