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Погранслужба Киргизии заявила об обстрелах со стороны Таджикистана
Погранслужба Киргизии заявила об обстрелах со стороны Таджикистана - РИА Новости, 16.09.2022
Погранслужба Киргизии заявила об обстрелах со стороны Таджикистана
Таджикские военные, несмотря на объявленное прекращение огня, продолжают обстрелы позиций киргизских войск, на отдельных участках идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:39
2022-09-16T20:39
2022-09-16T20:57
в мире
киргизия
таджикистан
баткенская область
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные, несмотря на объявленное прекращение огня, продолжают обстрелы позиций киргизских войск, на отдельных участках идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной."В 22.20 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Тамдык" ПС ГКНБ Кыргызской Республики", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что также на территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Киргизии. На приграничных территориях вблизи границы напротив Лейлекского и Баткенского районов таджикская сторона проводит перегруппировку сил и средств."Личный состав пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированный в Баткенской области, продолжает отражать атаки противника", - подытожили в пресс-центре.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана в свою очередь обвинил Киргизию в использовании военных вертолетов и боевых беспилотников. Как заявили РИА Новости в комитете, удары наносятся по гражданским объектам. По данным Таджикистана, Киргизия перебрасывает дополнительные силы и средства в приграничные районы.
https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817386017.html
https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817310395.html
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в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Баткенская область, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
20:39 16.09.2022 (обновлено: 20:57 16.09.2022)
Погранслужба Киргизии заявила об обстрелах со стороны Таджикистана
Погранслужба Киргизии заявила об обстрелах со стороны ВС Таджикистана
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные, несмотря на объявленное прекращение огня, продолжают обстрелы позиций киргизских войск, на отдельных участках идут интенсивные бои, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.
"В 22.20 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Тамдык" ПС ГКНБ Кыргызской Республики", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что также на территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Киргизии. На приграничных территориях вблизи границы напротив Лейлекского и Баткенского районов таджикская сторона проводит перегруппировку сил и средств.
"Личный состав пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированный в Баткенской области
, продолжает отражать атаки противника", - подытожили в пресс-центре.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана в свою очередь обвинил Киргизию в использовании военных вертолетов и боевых беспилотников. Как заявили РИА Новости в комитете, удары наносятся по гражданским объектам. По данным Таджикистана, Киргизия перебрасывает дополнительные силы и средства в приграничные районы.