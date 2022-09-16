https://ria.ru/20220916/obekty-1817438733.html

Киргизия применяет дроны для атак по таджикским объектам, заявили в Душанбе

Киргизия применяет дроны для атак по таджикским объектам, заявили в Душанбе - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия применяет дроны для атак по таджикским объектам, заявили в Душанбе

Несмотря на договоренность о прекращении огня, с 15 часов местного времени Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для атаки на дома и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:21

2022-09-16T20:21

2022-09-16T20:21

в мире

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730755739_0:0:2525:1421_1920x0_80_0_0_62cef52e1573882c70a4c2fbbd52e6b4.jpg

ДУШАНБЕ, 16 сен – РИМА Новости, Лидия Исамова. Несмотря на договоренность о прекращении огня, с 15 часов местного времени Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для атаки на дома и гражданские объекты Таджикистана, сообщили РИА Новости в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана."Несмотря на встречу руководителей первых силовых структур и объявление о прекращении огня, через полтора часа киргизская сторона начала стрельбу из группового вооружения и военной техники в направлении районов Бободжон, Гафуров, Ворух и Чоркух", - сообщили в пресс-центре ГКНБ.По данным ГКНБ Таджикистана, Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для нападения на дома граждан и гражданские объекты Таджикистана и перебрасывает дополнительные силы и средства из центра Боткенского района Киргизии в приграничные районы Таджикистана.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817386017.html

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, киргизия