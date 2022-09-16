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Киргизия применяет дроны для атак по таджикским объектам, заявили в Душанбе
Киргизия применяет дроны для атак по таджикским объектам, заявили в Душанбе - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия применяет дроны для атак по таджикским объектам, заявили в Душанбе
Несмотря на договоренность о прекращении огня, с 15 часов местного времени Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для атаки на дома и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:21
2022-09-16T20:21
2022-09-16T20:21
в мире
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
киргизия
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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИМА Новости, Лидия Исамова. Несмотря на договоренность о прекращении огня, с 15 часов местного времени Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для атаки на дома и гражданские объекты Таджикистана, сообщили РИА Новости в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана."Несмотря на встречу руководителей первых силовых структур и объявление о прекращении огня, через полтора часа киргизская сторона начала стрельбу из группового вооружения и военной техники в направлении районов Бободжон, Гафуров, Ворух и Чоркух", - сообщили в пресс-центре ГКНБ.По данным ГКНБ Таджикистана, Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для нападения на дома граждан и гражданские объекты Таджикистана и перебрасывает дополнительные силы и средства из центра Боткенского района Киргизии в приграничные районы Таджикистана.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, киргизия
В мире, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Киргизия
Киргизия применяет дроны для атак по таджикским объектам, заявили в Душанбе
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана: Киргизия используют авиацию для атак по объектам
ДУШАНБЕ, 16 сен – РИМА Новости, Лидия Исамова. Несмотря на договоренность о прекращении огня, с 15 часов местного времени Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для атаки на дома и гражданские объекты Таджикистана, сообщили РИА Новости в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.
"Несмотря на встречу руководителей первых силовых структур и объявление о прекращении огня, через полтора часа киргизская сторона начала стрельбу из группового вооружения и военной техники в направлении районов Бободжон, Гафуров, Ворух и Чоркух", - сообщили в пресс-центре ГКНБ.
По данным ГКНБ Таджикистана, Киргизия использует военные вертолеты и боевые беспилотники для нападения на дома граждан и гражданские объекты Таджикистана и перебрасывает дополнительные силы и средства из центра Боткенского района Киргизии в приграничные районы Таджикистана.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.