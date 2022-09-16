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Пловец, рыболов, артист: медвежонок Ермак в парке "Роев ручей" - РИА Новости, 16.09.2022
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Туризм
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Пловец, рыболов, артист: медвежонок Ермак в парке "Роев ручей"
Пловец, рыболов, артист: медвежонок Ермак в парке "Роев ручей" - РИА Новости, 16.09.2022
Пловец, рыболов, артист: медвежонок Ермак в парке "Роев ручей"
В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" дает представления для зрителей белый медвежонок. Ермак и его шоу — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.09.2022
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фото
роев ручей
дикие животные
полярный медведь (белый медведь)
фото - туризм
впечатления - туризм
туризм
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В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" дает представления для зрителей белый медвежонок. Ермак и его шоу — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, роев ручей, дикие животные, полярный медведь (белый медведь), фото - туризм, впечатления - туризм
Фото, Роев ручей, Дикие животные, Полярный медведь (белый медведь), Фото - Туризм, Впечатления - Туризм, Туризм
13:00 16.09.2022 (обновлено: 23:54 16.09.2022)
 

Пловец, рыболов, артист: медвежонок Ермак в парке "Роев ручей"

Читать ria.ru в
В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" дает представления для зрителей белый медвежонок. Ермак и его шоу — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Ермак переехал в Сибирь минувшим летом и, похоже, уже привык к новому месту.

Белый медвежонок в красноярском парке Роев ручей
1 из 9

Ермак переехал в Сибирь минувшим летом и, похоже, уже привык к новому месту.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Медвежонок любит ловить рыбу и демонстрировать добычу публике.

Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
2 из 9

Медвежонок любит ловить рыбу и демонстрировать добычу публике.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Все для того, чтобы его похвалили. Ермак жить не может без внимания.

Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
3 из 9

Все для того, чтобы его похвалили. Ермак жить не может без внимания.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Ермак — прирожденный артист. Говорят, весь в отца.

Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
4 из 9

Ермак — прирожденный артист. Говорят, весь в отца.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Отец Ермака — Командор Седов — был первым медведем, который поселился в "Роевом ручье" еще в 2004 году.

Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
5 из 9

Отец Ермака — Командор Седов — был первым медведем, который поселился в "Роевом ручье" еще в 2004 году.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Медвежонок на рыбалке.

Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
6 из 9

Медвежонок на рыбалке.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В 2014 году Седова перевезли в Геленджик для создания потомства, и в конце 2020-го на свет появились Ермак и его сестренка Аврора.

Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
7 из 9

В 2014 году Седова перевезли в Геленджик для создания потомства, и в конце 2020-го на свет появились Ермак и его сестренка Аврора.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Медведица отказалась от детенышей, и выкармливать малышей пришлось сотрудникам зоопарка. Когда Ермак и Аврора подросли, им выделили вольер с бассейном.

Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
8 из 9

Медведица отказалась от детенышей, и выкармливать малышей пришлось сотрудникам зоопарка. Когда Ермак и Аврора подросли, им выделили вольер с бассейном.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Теперь медвежат разделили. Самка осталась на кубанском курорте, а самец поселился в Красноярске.

Полуторагодовалый белый медведь по кличке Ермак в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
9 из 9

Теперь медвежат разделили. Самка осталась на кубанском курорте, а самец поселился в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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