Пловец, рыболов, артист: медвежонок Ермак в парке "Роев ручей"
Ермак переехал в Сибирь минувшим летом и, похоже, уже привык к новому месту.
Ермак переехал в Сибирь минувшим летом и, похоже, уже привык к новому месту.
Медвежонок любит ловить рыбу и демонстрировать добычу публике.
Медвежонок любит ловить рыбу и демонстрировать добычу публике.
Все для того, чтобы его похвалили. Ермак жить не может без внимания.
Все для того, чтобы его похвалили. Ермак жить не может без внимания.
Ермак — прирожденный артист. Говорят, весь в отца.
Ермак — прирожденный артист. Говорят, весь в отца.
Отец Ермака — Командор Седов — был первым медведем, который поселился в "Роевом ручье" еще в 2004 году.
Отец Ермака — Командор Седов — был первым медведем, который поселился в "Роевом ручье" еще в 2004 году.
Медвежонок на рыбалке.
В 2014 году Седова перевезли в Геленджик для создания потомства, и в конце 2020-го на свет появились Ермак и его сестренка Аврора.
В 2014 году Седова перевезли в Геленджик для создания потомства, и в конце 2020-го на свет появились Ермак и его сестренка Аврора.
Медведица отказалась от детенышей, и выкармливать малышей пришлось сотрудникам зоопарка. Когда Ермак и Аврора подросли, им выделили вольер с бассейном.
Медведица отказалась от детенышей, и выкармливать малышей пришлось сотрудникам зоопарка. Когда Ермак и Аврора подросли, им выделили вольер с бассейном.
Теперь медвежат разделили. Самка осталась на кубанском курорте, а самец поселился в Красноярске.
Теперь медвежат разделили. Самка осталась на кубанском курорте, а самец поселился в Красноярске.