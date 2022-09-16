https://ria.ru/20220916/medved-1817208303.html

Пловец, рыболов, артист: медвежонок Ермак в парке "Роев ручей"

Пловец, рыболов, артист: медвежонок Ермак в парке "Роев ручей" - РИА Новости, 16.09.2022

Пловец, рыболов, артист: медвежонок Ермак в парке "Роев ручей"

В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" дает представления для зрителей белый медвежонок. Ермак и его шоу — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:00

2022-09-16T13:00

2022-09-16T23:54

фото

роев ручей

дикие животные

полярный медведь (белый медведь)

фото - туризм

впечатления - туризм

туризм

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В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" дает представления для зрителей белый медвежонок. Ермак и его шоу — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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