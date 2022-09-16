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В Киргизии заявили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
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В Киргизии заявили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном
На границе Киргизии и Таджикистана продолжаются интенсивные бои, сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:04
2022-09-16T09:44
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана продолжаются интенсивные бои, сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности.Там подчеркнули, что по всему периметру границы идут боестолкновения. Действия Таджикистана в Киргизии назвали военной агрессией.Таким образом, снижение интенсивности стрельбы, о котором РИА Новости сообщили в киргизском Госкомитете нацбезопасности ранее утром в пятницу, вновь перешло к эскалации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелого вооружения.В Бишкеке заявили, что 18 пограничников получили ранения, в Душанбе сообщают о гибели одного военнослужащего и трех раненых.
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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
09:04 16.09.2022 (обновлено: 09:44 16.09.2022)
 
В Киргизии заявили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном

ГКНБ Киргизии: таджикская сторона стягивает боевую технику к границе, идут интенсивные бои

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Военнослужащие вооруженных сил Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана продолжаются интенсивные бои, сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности.

"Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию", — говорится в заявлении ведомства.

Там подчеркнули, что по всему периметру границы идут боестолкновения. Действия Таджикистана в Киргизии назвали военной агрессией.
Таким образом, снижение интенсивности стрельбы, о котором РИА Новости сообщили в киргизском Госкомитете нацбезопасности ранее утром в пятницу, вновь перешло к эскалации.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелого вооружения.
В Бишкеке заявили, что 18 пограничников получили ранения, в Душанбе сообщают о гибели одного военнослужащего и трех раненых.

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В миреТаджикистанКиргизияСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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