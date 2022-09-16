https://ria.ru/20220916/konflikt-1817164455.html

В Киргизии заявили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.09.2022

В Киргизии заявили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном

На границе Киргизии и Таджикистана продолжаются интенсивные бои, сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:04

2022-09-16T09:04

2022-09-16T09:44

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731186175_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_3ec37d725877ab013ae42fc669b0c81e.jpg

БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана продолжаются интенсивные бои, сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности.Там подчеркнули, что по всему периметру границы идут боестолкновения. Действия Таджикистана в Киргизии назвали военной агрессией.Таким образом, снижение интенсивности стрельбы, о котором РИА Новости сообщили в киргизском Госкомитете нацбезопасности ранее утром в пятницу, вновь перешло к эскалации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелого вооружения.В Бишкеке заявили, что 18 пограничников получили ранения, в Душанбе сообщают о гибели одного военнослужащего и трех раненых.

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817162083.html

https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817163361.html

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии