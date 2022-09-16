09:04 16.09.2022 (обновлено: 09:44 16.09.2022)
В Киргизии заявили об интенсивных боях на границе с Таджикистаном
ГКНБ Киргизии: таджикская сторона стягивает боевую технику к границе, идут интенсивные бои
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана продолжаются интенсивные бои, сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности.
"Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию", — говорится в заявлении ведомства.
Там подчеркнули, что по всему периметру границы идут боестолкновения. Действия Таджикистана в Киргизии назвали военной агрессией.
Таким образом, снижение интенсивности стрельбы, о котором РИА Новости сообщили в киргизском Госкомитете нацбезопасности ранее утром в пятницу, вновь перешло к эскалации.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
В свою очередь Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелого вооружения.