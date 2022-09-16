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В Киргизии заявили о снижении интенсивности стрельбы на таджикской границе - РИА Новости, 16.09.2022
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В Киргизии заявили о снижении интенсивности стрельбы на таджикской границе
В Киргизии заявили о снижении интенсивности стрельбы на таджикской границе - РИА Новости, 16.09.2022
В Киргизии заявили о снижении интенсивности стрельбы на таджикской границе
Интенсивность стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана идет на спад, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:36
2022-09-16T09:09
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Интенсивность стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана идет на спад, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности.Там пояснили, что к этому привели переговоры о прекращении огня, которые проводят председатели государственных комитетов национальной безопасности двух стран — генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев со стороны Киргизии и генерал-полковник Саймумин Ятимов со стороны Таджикистана.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.В свою очередь, Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелых вооружений.В Бишкеке заявили, что одиннадцать пограничников получили ранения, в Душанбе сообщают о гибели одного военнослужащего и трех раненых.
https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817159002.html
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
08:36 16.09.2022 (обновлено: 09:09 16.09.2022)
 
В Киргизии заявили о снижении интенсивности стрельбы на таджикской границе

ГКНБ Киргизии заявил о снижении интенсивности стрельбы на границе с Таджикистаном

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Интенсивность стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана идет на спад, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности.
Там пояснили, что к этому привели переговоры о прекращении огня, которые проводят председатели государственных комитетов национальной безопасности двух стран — генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев со стороны Киргизии и генерал-полковник Саймумин Ятимов со стороны Таджикистана.
"Проводится работа по полному прекращению огня и дальнейшему урегулированию ситуации", — заключили в пресс-службе.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.
В свою очередь, Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничной заставы Коктош Баткенского пограничного отряда Киргизии обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе" из тяжелых вооружений.
В Бишкеке заявили, что одиннадцать пограничников получили ранения, в Душанбе сообщают о гибели одного военнослужащего и трех раненых.

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