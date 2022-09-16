https://ria.ru/20220916/karabakh-1817429871.html

Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности

Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности - РИА Новости, 16.09.2022

Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:55

2022-09-16T19:55

2022-09-16T20:00

в мире

россия

нагорный карабах

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

министерство обороны рф (минобороны рф)

армения

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Осуществлено сопровождение 4 автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно", - добавляется в сообщении.Также для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220916/konflikt-1817413098.html

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в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны рф (минобороны рф), армения