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Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности - РИА Новости, 16.09.2022
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Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности
Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности - РИА Новости, 16.09.2022
Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:55
2022-09-16T20:00
в мире
россия
нагорный карабах
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
министерство обороны рф (минобороны рф)
армения
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Осуществлено сопровождение 4 автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно", - добавляется в сообщении.Также для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220916/konflikt-1817413098.html
россия
нагорный карабах
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в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны рф (минобороны рф), армения
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Армения
19:55 16.09.2022 (обновлено: 20:00 16.09.2022)
 
Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности

Минобороны: нарушений режима прекращения огня в Карабахе в зоне ответственности России нет

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы
Российские миротворцы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские миротворцы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Путин заявил о роли России в локализации армяно-азербайджанского конфликта
Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
"Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Осуществлено сопровождение 4 автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно", - добавляется в сообщении.
Также для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреРоссияНагорный КарабахАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Армения
 
 
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