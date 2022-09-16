https://ria.ru/20220916/karabakh-1817429871.html
Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности
Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности - РИА Новости, 16.09.2022
Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:55
2022-09-16T19:55
2022-09-16T20:00
в мире
россия
нагорный карабах
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
министерство обороны рф (минобороны рф)
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759731_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_ea389233395998ca6359c649114d8030.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Осуществлено сопровождение 4 автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно; одной по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно", - добавляется в сообщении.Также для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220916/konflikt-1817413098.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759731_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d6d8a3e4a887f1d008a2d534772081bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нагорный карабах, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны рф (минобороны рф), армения
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Армения
19:55 16.09.2022 (обновлено: 20:00 16.09.2022)
Минобороны не зафиксировало нарушений в Карабахе в зоне ответственности
Минобороны: нарушений режима прекращения огня в Карабахе в зоне ответственности России нет