https://ria.ru/20220916/blokada-1817186835.html
В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом
В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 16.09.2022
В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом
Санкт-Петербургский городской суд начал предварительное судебное заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:55
2022-09-16T10:55
2022-09-16T10:55
санкт-петербург
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
великая отечественная война (1941-1945)
германия
таня савичева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд начал предварительное судебное заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в блокаду Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.Прокурор Петербурга просит суд установить факт, имеющий юридическое значение: признать блокаду Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками - военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии - в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, проживавших в СССР.Как сообщал РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем числе жертв блокады Ленинграда, чем давала статистика до сих пор. По его словам, прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады, также на суде впервые представят документы, составляющие государственную тайну. Кроме того, в суде впервые дадут правовую оценку участию в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии.Прокуратура в иске ссылается на суждения доктора исторических наук профессора Бориса Ковалева, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По мнению Ковалева, в блокаде Ленинграда принимали участие граждане Бельгии ("Добровольческий легион "Фландрия"), Испании ("Голубая дивизия"), Нидерландов ("Добровольческий легион "Нидерланды"), Норвегии ("Норвежский легион"), а также военные подразделения Финляндии."Доктор исторических наук П. В. Петров говорит о том, что во 2-4 кварталах 1942 года вооруженные формирования Италии (итальянский отряд из 12 флотилий) принимали участие в боевых действиях на Ладожском озере в целях недопущения прорыва блокады. Кроме того, в иске упомянут дневник Тани Савичевой и очерки жителей блокированного Ленинграда о "хлебных очередях" и "железных дождях", - информирует пресс-служба.Для участия в процессе планируется пригласить девять выдающихся ученых и исследователей, а также огласить свидетельские показания 12 жителей блокадного Ленинграда. Всего в деле 45 томов, множество исторических документов и свидетельских показаний.
https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), германия, таня савичева
Санкт-Петербург, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), Великая Отечественная война (1941-1945), Германия, Таня Савичева
В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом
В Петербурге начался суд о признании действий нацистов во время блокады геноцидом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд начал предварительное судебное заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в блокаду Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.
Прокурор Петербурга просит суд установить факт, имеющий юридическое значение: признать блокаду Ленинграда
оккупационными властями и войсками Германии
и их пособниками - военными формированиями Бельгии
, Италии
, Испании
, Латвии
, Нидерландов
, Норвегии
, Польши
, Финляндии
, Франции
и Чехии
- в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, проживавших в СССР
.
Как сообщал РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем числе жертв блокады Ленинграда, чем давала статистика до сих пор. По его словам, прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады, также на суде впервые представят документы, составляющие государственную тайну. Кроме того, в суде впервые дадут правовую оценку участию в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии.
Прокуратура в иске ссылается на суждения доктора исторических наук профессора Бориса Ковалева, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По мнению Ковалева, в блокаде Ленинграда принимали участие граждане Бельгии ("Добровольческий легион "Фландрия"), Испании ("Голубая дивизия"), Нидерландов ("Добровольческий легион "Нидерланды"), Норвегии ("Норвежский легион"), а также военные подразделения Финляндии.
"Доктор исторических наук П. В. Петров говорит о том, что во 2-4 кварталах 1942 года вооруженные формирования Италии (итальянский отряд из 12 флотилий) принимали участие в боевых действиях на Ладожском озере
в целях недопущения прорыва блокады. Кроме того, в иске упомянут дневник Тани Савичевой
и очерки жителей блокированного Ленинграда о "хлебных очередях" и "железных дождях", - информирует пресс-служба.
Для участия в процессе планируется пригласить девять выдающихся ученых и исследователей, а также огласить свидетельские показания 12 жителей блокадного Ленинграда. Всего в деле 45 томов, множество исторических документов и свидетельских показаний.