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В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 16.09.2022
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В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом
В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом - РИА Новости, 16.09.2022
В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом
Санкт-Петербургский городской суд начал предварительное судебное заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:55
2022-09-16T10:55
санкт-петербург
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
великая отечественная война (1941-1945)
германия
таня савичева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд начал предварительное судебное заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в блокаду Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.Прокурор Петербурга просит суд установить факт, имеющий юридическое значение: признать блокаду Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками - военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии - в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, проживавших в СССР.Как сообщал РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем числе жертв блокады Ленинграда, чем давала статистика до сих пор. По его словам, прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады, также на суде впервые представят документы, составляющие государственную тайну. Кроме того, в суде впервые дадут правовую оценку участию в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии.Прокуратура в иске ссылается на суждения доктора исторических наук профессора Бориса Ковалева, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По мнению Ковалева, в блокаде Ленинграда принимали участие граждане Бельгии ("Добровольческий легион "Фландрия"), Испании ("Голубая дивизия"), Нидерландов ("Добровольческий легион "Нидерланды"), Норвегии ("Норвежский легион"), а также военные подразделения Финляндии."Доктор исторических наук П. В. Петров говорит о том, что во 2-4 кварталах 1942 года вооруженные формирования Италии (итальянский отряд из 12 флотилий) принимали участие в боевых действиях на Ладожском озере в целях недопущения прорыва блокады. Кроме того, в иске упомянут дневник Тани Савичевой и очерки жителей блокированного Ленинграда о "хлебных очередях" и "железных дождях", - информирует пресс-служба.Для участия в процессе планируется пригласить девять выдающихся ученых и исследователей, а также огласить свидетельские показания 12 жителей блокадного Ленинграда. Всего в деле 45 томов, множество исторических документов и свидетельских показаний.
https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html
https://ria.ru/20220915/uscherb-1816881221.html
санкт-петербург
ленинград
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санкт-петербург, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), германия, таня савичева
Санкт-Петербург, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), Великая Отечественная война (1941-1945), Германия, Таня Савичева
10:55 16.09.2022
 
В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом

В Петербурге начался суд о признании действий нацистов во время блокады геноцидом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПамятный знак "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в Москве
Памятный знак Город-герой Ленинград в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Памятный знак "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд начал предварительное судебное заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в блокаду Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.
Прокурор Петербурга просит суд установить факт, имеющий юридическое значение: признать блокаду Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками - военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии - в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, проживавших в СССР.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 09:47
На суде о геноциде в блокаду Ленинграда представят секретные документы
Как сообщал РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем числе жертв блокады Ленинграда, чем давала статистика до сих пор. По его словам, прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады, также на суде впервые представят документы, составляющие государственную тайну. Кроме того, в суде впервые дадут правовую оценку участию в блокаде Ленинграда иных европейских государств, помимо Германии.
Прокуратура в иске ссылается на суждения доктора исторических наук профессора Бориса Ковалева, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По мнению Ковалева, в блокаде Ленинграда принимали участие граждане Бельгии ("Добровольческий легион "Фландрия"), Испании ("Голубая дивизия"), Нидерландов ("Добровольческий легион "Нидерланды"), Норвегии ("Норвежский легион"), а также военные подразделения Финляндии.
"Доктор исторических наук П. В. Петров говорит о том, что во 2-4 кварталах 1942 года вооруженные формирования Италии (итальянский отряд из 12 флотилий) принимали участие в боевых действиях на Ладожском озере в целях недопущения прорыва блокады. Кроме того, в иске упомянут дневник Тани Савичевой и очерки жителей блокированного Ленинграда о "хлебных очередях" и "железных дождях", - информирует пресс-служба.
Для участия в процессе планируется пригласить девять выдающихся ученых и исследователей, а также огласить свидетельские показания 12 жителей блокадного Ленинграда. Всего в деле 45 томов, множество исторических документов и свидетельских показаний.
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 05:33
Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда
 
Санкт-ПетербургЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Великая Отечественная война (1941-1945)ГерманияТаня Савичева
 
 
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