https://ria.ru/20220916/aviakompaniya-1817325244.html

Саудовская Аравия собирается создать новую международную авиакомпанию

Саудовская Аравия собирается создать новую международную авиакомпанию - РИА Новости, 16.09.2022

Саудовская Аравия собирается создать новую международную авиакомпанию

Саудовская Аравия намерена открыть третью в стране международную авиакомпанию, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:09

2022-09-16T18:09

2022-09-16T18:09

туризм

туризм

новости - туризм

саудовская аравия

красное море

эр-рияд (город)

ассоциация туроператоров россии (атор)

emirates

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия намерена открыть третью в стране международную авиакомпанию, сообщает АТОР.Вслед за новостями о создании RIA, которая будет конкурировать с крупными ближневосточными перевозчиками, такими как Emirates, Etihad и Qatar Airways, появилась информация об организации еще одном проекте в королевстве.В отличие от Saudia Airlines и RIA, запуск которой запланирован на конец 2022 года, новая компания должна быть ориентирована только на международные рейсы в город будущего Неом, строящийся на побережье Красного моря фешенебельный курорт.Там уже работает аэропорт: с июня еженедельные рейсы в Эр-Рияд и Дубай запустила Saudia. В планах – открытие полетов в Лондон, Париж и другие мировые столицы.

https://ria.ru/20220909/saudovskayaaraviya-1815676568.html

саудовская аравия

красное море

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, саудовская аравия, красное море, эр-рияд (город), ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, qatar airways