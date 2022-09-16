https://ria.ru/20220916/aviakompaniya-1817325244.html
Саудовская Аравия собирается создать новую международную авиакомпанию
Саудовская Аравия собирается создать новую международную авиакомпанию - РИА Новости, 16.09.2022
Саудовская Аравия собирается создать новую международную авиакомпанию
Саудовская Аравия намерена открыть третью в стране международную авиакомпанию, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:09
2022-09-16T18:09
2022-09-16T18:09
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия намерена открыть третью в стране международную авиакомпанию, сообщает АТОР.Вслед за новостями о создании RIA, которая будет конкурировать с крупными ближневосточными перевозчиками, такими как Emirates, Etihad и Qatar Airways, появилась информация об организации еще одном проекте в королевстве.В отличие от Saudia Airlines и RIA, запуск которой запланирован на конец 2022 года, новая компания должна быть ориентирована только на международные рейсы в город будущего Неом, строящийся на побережье Красного моря фешенебельный курорт.Там уже работает аэропорт: с июня еженедельные рейсы в Эр-Рияд и Дубай запустила Saudia. В планах – открытие полетов в Лондон, Париж и другие мировые столицы.
https://ria.ru/20220909/saudovskayaaraviya-1815676568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, саудовская аравия, красное море, эр-рияд (город), ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, qatar airways
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Саудовская Аравия, Красное море, Эр-Рияд (город), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Emirates, Qatar Airways
Саудовская Аравия собирается создать новую международную авиакомпанию
Саудовская Аравия планирует создать уже третью международную авиакомпанию