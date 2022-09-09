https://ria.ru/20220909/saudovskayaaraviya-1815676568.html
Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию
Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию - РИА Новости, 09.09.2022
Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию
Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании — конкурента Emirates, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:29
2022-09-09T15:29
2022-09-09T15:29
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саудовская аравия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании — конкурента Emirates, сообщает АТОР.По данным Arabian Business, RIA — предположительно так будет называться компания — станет вторым после SAUDIA национальным перевозчиком страны. Планируется, что флот должен базироваться в Эр-Рияде."В настоящее время вносятся последние штрихи в планы по открытию нового перевозчика. Я знаю, что он очень скоро полетит", — сказал вице-президент по стратегии и бизнес-аналитике Главного управления гражданской авиации страны Мохаммед Алхурайси. Но точных сроков запуска, по его словам, пока нет.С помощью новой авиакомпании Саудовская Аравия рассчитывает в 7,5 раза увеличить нынешний транзитный пассажиропоток и обеспечить перевозку 30 миллионов международных пассажиров к 2030 году.
https://ria.ru/20220909/dominikana-1815584740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, пассажиры, туризм, новости - туризм
Туризм, Саудовская Аравия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Emirates, пассажиры, Туризм, Новости - Туризм
Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию
Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании — конкурента Emirates, сообщает
АТОР.
По данным Arabian Business, RIA — предположительно так будет называться компания — станет вторым после SAUDIA национальным перевозчиком страны. Планируется, что флот должен базироваться в Эр-Рияде.
"В настоящее время вносятся последние штрихи в планы по открытию нового перевозчика. Я знаю, что он очень скоро полетит", — сказал вице-президент по стратегии и бизнес-аналитике Главного управления гражданской авиации страны Мохаммед Алхурайси. Но точных сроков запуска, по его словам, пока нет.
С помощью новой авиакомпании Саудовская Аравия рассчитывает в 7,5 раза увеличить нынешний транзитный пассажиропоток и обеспечить перевозку 30 миллионов международных пассажиров к 2030 году.