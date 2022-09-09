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Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию - РИА Новости, 09.09.2022
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Туризм
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Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию
Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию - РИА Новости, 09.09.2022
Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию
Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании — конкурента Emirates, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:29
2022-09-09T15:29
туризм
саудовская аравия
ассоциация туроператоров россии (атор)
emirates
пассажиры
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании — конкурента Emirates, сообщает АТОР.По данным Arabian Business, RIA — предположительно так будет называться компания — станет вторым после SAUDIA национальным перевозчиком страны. Планируется, что флот должен базироваться в Эр-Рияде."В настоящее время вносятся последние штрихи в планы по открытию нового перевозчика. Я знаю, что он очень скоро полетит", — сказал вице-президент по стратегии и бизнес-аналитике Главного управления гражданской авиации страны Мохаммед Алхурайси. Но точных сроков запуска, по его словам, пока нет.С помощью новой авиакомпании Саудовская Аравия рассчитывает в 7,5 раза увеличить нынешний транзитный пассажиропоток и обеспечить перевозку 30 миллионов международных пассажиров к 2030 году.
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саудовская аравия, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, пассажиры, туризм, новости - туризм
Туризм, Саудовская Аравия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Emirates, пассажиры, Туризм, Новости - Туризм
15:29 09.09.2022
 
Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию

Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГорода мира. Шарм-эль-Шейх
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании — конкурента Emirates, сообщает АТОР.
По данным Arabian Business, RIA — предположительно так будет называться компания — станет вторым после SAUDIA национальным перевозчиком страны. Планируется, что флот должен базироваться в Эр-Рияде.
"В настоящее время вносятся последние штрихи в планы по открытию нового перевозчика. Я знаю, что он очень скоро полетит", — сказал вице-президент по стратегии и бизнес-аналитике Главного управления гражданской авиации страны Мохаммед Алхурайси. Но точных сроков запуска, по его словам, пока нет.
С помощью новой авиакомпании Саудовская Аравия рассчитывает в 7,5 раза увеличить нынешний транзитный пассажиропоток и обеспечить перевозку 30 миллионов международных пассажиров к 2030 году.
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ТуризмСаудовская АравияАссоциация туроператоров России (АТОР)EmiratesпассажирыТуризмНовости - Туризм
 
 
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