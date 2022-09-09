https://ria.ru/20220909/saudovskayaaraviya-1815676568.html

Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию

Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию - РИА Новости, 09.09.2022

Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию

Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании — конкурента Emirates, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:29

2022-09-09T15:29

2022-09-09T15:29

туризм

саудовская аравия

ассоциация туроператоров россии (атор)

emirates

пассажиры

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765186129_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8814e0b998b17edd61c9e48e6444753.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия готовится к запуску новой международной авиакомпании — конкурента Emirates, сообщает АТОР.По данным Arabian Business, RIA — предположительно так будет называться компания — станет вторым после SAUDIA национальным перевозчиком страны. Планируется, что флот должен базироваться в Эр-Рияде."В настоящее время вносятся последние штрихи в планы по открытию нового перевозчика. Я знаю, что он очень скоро полетит", — сказал вице-президент по стратегии и бизнес-аналитике Главного управления гражданской авиации страны Мохаммед Алхурайси. Но точных сроков запуска, по его словам, пока нет.С помощью новой авиакомпании Саудовская Аравия рассчитывает в 7,5 раза увеличить нынешний транзитный пассажиропоток и обеспечить перевозку 30 миллионов международных пассажиров к 2030 году.

https://ria.ru/20220909/dominikana-1815584740.html

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

саудовская аравия, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, пассажиры, туризм, новости - туризм