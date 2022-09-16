https://ria.ru/20220916/abe-1817162646.html

На похороны экс-премьера Японии Абэ приедут Саркози, Ренци и Мэй

На похороны экс-премьера Японии Абэ приедут Саркози, Ренци и Мэй - РИА Новости, 16.09.2022

На похороны экс-премьера Японии Абэ приедут Саркози, Ренци и Мэй

На государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ приедут экс-президент Франции Николя Саркози, экс-премьер Италии Маттео Ренци, экс-премьер... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:50

2022-09-16T08:50

2022-09-16T08:50

в мире

синдзо абэ

николя саркози

маттео ренци

япония

франция

италия

тереза мэй

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ТОКИО, 16 сен – РИА Новости. На государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ приедут экс-президент Франции Николя Саркози, экс-премьер Италии Маттео Ренци, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй и другие официальные лица, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Помимо вице-президента США (Камалы) Харрис и других официальных лиц, о которых сообщалось ранее, на похороны приедут эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, экс-президент Франции Николя Саркози, экс-президент Германии Кристиан Вульф, экс-премьер-министр Италии Маттео Ренци, экс-премьер-министр Британии Тереза Мэй. Мы рады приветствовать этих лиц и окажем им достойный прием", - сказал Мацуно.Государственные похороны экс-премьер-министра Синдзо Абэ вызывают неоднозначную реакцию внутри страны. К этому часу официально сообщили о том, что не будут присутствовать четыре оппозиционные партии – Конституционно-демократическая, Коммунистическая, партия Рэйва и Социалистическая.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля. На 27 сентября назначены государственные похороны Абэ, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии могут принять участие представители императорского дома. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.

https://ria.ru/20220814/pokhorony-1809457364.html

https://ria.ru/20220915/pokhorony-1816888831.html

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в мире, синдзо абэ, николя саркози, маттео ренци, япония, франция, италия, тереза мэй, великобритания