https://ria.ru/20220915/zaes-1817091508.html
Антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС
Антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 15.09.2022
Антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС
Представители России и Китая проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине, сообщило постпредство при международных организациях в Вене. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:42
2022-09-15T18:42
2022-09-15T19:36
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ВЕНА, 15 сен — РИА Новости. Представители России и Китая проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине, сообщило постпредство при международных организациях в Вене.Ранее совет управляющих агентства принял документ, где содержатся требования к российской стороне "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два — против, еще семь воздержались."Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ (физической ядерной безопасности. — Прим. ред.) в мире", — отмечается в Telegram-канале российского представительства.Там также указывается, что причина подобно решения кроется в том, что за этими обстрелами стоит киевский режим, который Запад всячески поддерживает и выгораживает.В сообщении говорится, что представители Бурунди, Вьетнама, Египта, Индии, Пакистана, Сенегала и ЮАР воздержались на голосовании."Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке", — подчеркнули в постпредстве.В начале сентября Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
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в мире, россия, украина, вена, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Вена, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
18:42 15.09.2022 (обновлено: 19:36 15.09.2022)
Антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС
Постпредство России: антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС
ВЕНА, 15 сен — РИА Новости.
Представители России и Китая проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине, сообщило
постпредство при международных организациях в Вене.
Ранее совет управляющих агентства принял документ, где содержатся требования к российской стороне "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два — против, еще семь воздержались.
"Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ (физической ядерной безопасности. — Прим. ред.) в мире", — отмечается в Telegram-канале российского представительства.
Там также указывается, что причина подобно решения кроется в том, что за этими обстрелами стоит киевский режим, который Запад всячески поддерживает и выгораживает.
В сообщении говорится, что представители Бурунди
, Вьетнама
, Египта
, Индии
, Пакистана
, Сенегала
и ЮАР
воздержались на голосовании.
"Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке", — подчеркнули в постпредстве.
В начале сентября Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ
во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси
. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ
регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.