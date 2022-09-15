https://ria.ru/20220915/zaes-1817091508.html

Антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС

Антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 15.09.2022

Антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС

Представители России и Китая проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине, сообщило постпредство при международных организациях в Вене. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:42

2022-09-15T18:42

2022-09-15T19:36

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ВЕНА, 15 сен — РИА Новости. Представители России и Китая проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине, сообщило постпредство при международных организациях в Вене.Ранее совет управляющих агентства принял документ, где содержатся требования к российской стороне "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два — против, еще семь воздержались."Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ (физической ядерной безопасности. — Прим. ред.) в мире", — отмечается в Telegram-канале российского представительства.Там также указывается, что причина подобно решения кроется в том, что за этими обстрелами стоит киевский режим, который Запад всячески поддерживает и выгораживает.В сообщении говорится, что представители Бурунди, Вьетнама, Египта, Индии, Пакистана, Сенегала и ЮАР воздержались на голосовании."Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке", — подчеркнули в постпредстве.В начале сентября Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

https://ria.ru/20220915/kherson-1817090044.html

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в мире, россия, украина, вена, магатэ, запорожская аэс