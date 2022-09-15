СМИ стран СНГ развернут в 2023 году кампанию в поддержку русского языка
СМИ стран СНГ в 2023 году развернут широкую информационную поддержку русского языка
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкУчастники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант". Архивное фото
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Телерадиоорганизации стран СНГ развернут в 2023 году широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве в рамках Года русского языка, сообщает в четверг пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
""Телерадиоорганизации стран СНГ планируют развернуть широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве Независимых Государств в рамках Года русского языка как языка межнационального общения и международного проекта "Комрат – культурная столица Содружества". Об этом говорилось на совместном заседании совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников Содружества СНГ и административного совета межгосударственного информационного пула, которое прошло 15 сентября в режиме видеоконференцсвязи", - отмечается в сообщении пресс-службы.
В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и исполнительного комитета СНГ. В качестве почетных гостей на встречу были приглашены представители Туркменистана и Узбекистана.
Как сообщал исполком СНГ ранее, проект плана мероприятий по проведению в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения был рассмотрен на заседании экспертной группы, которое прошло 17 февраля в штаб-квартире СНГ в Минске. Документ содержит около 200 пунктов. Это мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного, культурно-просветительского характера, по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан стран СНГ на обучение в российских вузах и для желающих обучаться русскому языку, в области библиотечного дела и книгоиздания. Отдельный раздел плана посвящен информационному сопровождению Года русского языка в СНГ.
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