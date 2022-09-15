https://ria.ru/20220915/yazyk-1817047669.html

СМИ стран СНГ развернут в 2023 году кампанию в поддержку русского языка

СМИ стран СНГ развернут в 2023 году кампанию в поддержку русского языка - РИА Новости, 15.09.2022

СМИ стран СНГ развернут в 2023 году кампанию в поддержку русского языка

Телерадиоорганизации стран СНГ развернут в 2023 году широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве в рамках Года... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:05

2022-09-15T17:05

2022-09-15T17:05

в мире

снг

азербайджан

армения

белоруссия

содружество

русский язык в мире

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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Телерадиоорганизации стран СНГ развернут в 2023 году широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве в рамках Года русского языка, сообщает в четверг пресс-служба исполнительного комитета СНГ.""Телерадиоорганизации стран СНГ планируют развернуть широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве Независимых Государств в рамках Года русского языка как языка межнационального общения и международного проекта "Комрат – культурная столица Содружества". Об этом говорилось на совместном заседании совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников Содружества СНГ и административного совета межгосударственного информационного пула, которое прошло 15 сентября в режиме видеоконференцсвязи", - отмечается в сообщении пресс-службы.В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и исполнительного комитета СНГ. В качестве почетных гостей на встречу были приглашены представители Туркменистана и Узбекистана.Как сообщал исполком СНГ ранее, проект плана мероприятий по проведению в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения был рассмотрен на заседании экспертной группы, которое прошло 17 февраля в штаб-квартире СНГ в Минске. Документ содержит около 200 пунктов. Это мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного, культурно-просветительского характера, по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан стран СНГ на обучение в российских вузах и для желающих обучаться русскому языку, в области библиотечного дела и книгоиздания. Отдельный раздел плана посвящен информационному сопровождению Года русского языка в СНГ.

https://ria.ru/20220427/istoriya-1785700523.html

https://ria.ru/20220908/reestr-1815480489.html

азербайджан

армения

белоруссия

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в мире, снг, азербайджан, армения, белоруссия, содружество , русский язык в мире