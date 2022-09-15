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На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"

На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47" - РИА Новости, 15.09.2022

На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"

Участники Гражданского форума Ленинградской области, который в эти дни проходит в Приозерском районе на территории всесезонного курорта "Игоры", создадут "Карту РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:56

2022-09-15T12:56

2022-09-15T12:56

ленинградская область

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Участники Гражданского форума Ленинградской области, который в эти дни проходит в Приозерском районе на территории всесезонного курорта "Игоры", создадут "Карту возможностей Команды 47", сообщила председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.По ее словам, карта возможностей будет представлять собой каталог ресурсов, навыков и потребностей, который позволит улучшить работу над социальными проектами и станет поводом для создания новых партнерств и идей и, в итоге, будет работать на развитие регион.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации отметили, что Гражданский форум "Команда 47" собрал 250 участников из 18 районов Ленинградской области и города Енакиево ДНР, а также из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Казахстан. В форуме участвуют федеральные и региональные эксперты, которые проведут тренинги, практические семинары и мастер-классы. Так, например, специально для участников Фонд президентских грантов провел выездной практический семинар по подготовке заявок на грант президента.Ленинградская область как активный участник конкурсов президентских грантов вошла в число пяти регионов, где фонд проводит выездные семинары для подготовки к конкурсам на следующий года. В 2022 году 36 проектов области получили гранты президента на общую сумму 56 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220901/lenoblast-1813735792.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, общество