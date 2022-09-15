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На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"
На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47" - РИА Новости, 15.09.2022
На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"
Участники Гражданского форума Ленинградской области, который в эти дни проходит в Приозерском районе на территории всесезонного курорта "Игоры", создадут "Карту РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:56
2022-09-15T12:56
2022-09-15T12:56
ленинградская область
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Участники Гражданского форума Ленинградской области, который в эти дни проходит в Приозерском районе на территории всесезонного курорта "Игоры", создадут "Карту возможностей Команды 47", сообщила председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.По ее словам, карта возможностей будет представлять собой каталог ресурсов, навыков и потребностей, который позволит улучшить работу над социальными проектами и станет поводом для создания новых партнерств и идей и, в итоге, будет работать на развитие регион.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации отметили, что Гражданский форум "Команда 47" собрал 250 участников из 18 районов Ленинградской области и города Енакиево ДНР, а также из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Казахстан. В форуме участвуют федеральные и региональные эксперты, которые проведут тренинги, практические семинары и мастер-классы. Так, например, специально для участников Фонд президентских грантов провел выездной практический семинар по подготовке заявок на грант президента.Ленинградская область как активный участник конкурсов президентских грантов вошла в число пяти регионов, где фонд проводит выездные семинары для подготовки к конкурсам на следующий года. В 2022 году 36 проектов области получили гранты президента на общую сумму 56 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, общество
Ленинградская область , Ленинградская область, Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Участники Гражданского форума Ленинградской области, который в эти дни проходит в Приозерском районе на территории всесезонного курорта "Игоры", создадут "Карту возможностей Команды 47", сообщила председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.
По ее словам, карта возможностей будет представлять собой каталог ресурсов, навыков и потребностей, который позволит улучшить работу над социальными проектами и станет поводом для создания новых партнерств и идей и, в итоге, будет работать на развитие регион.
"Нам бы хотелось, чтобы каждый участник смог почувствовать себя частью большой Команды 47 и внести свой посильный вклад", - заметила Путронен.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации отметили, что Гражданский форум "Команда 47" собрал 250 участников из 18 районов Ленинградской области и города Енакиево ДНР
, а также из Карелии, Санкт-Петербурга
, Москвы
и Республики Казахстан. В форуме участвуют федеральные и региональные эксперты, которые проведут тренинги, практические семинары и мастер-классы. Так, например, специально для участников Фонд президентских грантов
провел выездной практический семинар по подготовке заявок на грант президента.
Ленинградская область как активный участник конкурсов президентских грантов вошла в число пяти регионов, где фонд проводит выездные семинары для подготовки к конкурсам на следующий года. В 2022 году 36 проектов области получили гранты президента на общую сумму 56 миллионов рублей.
"В Ленинградской области живет очень много творческих, талантливых и неравнодушных людей, которые имеют большое желание делать добрые дела. Гражданский форум может подсказать и помочь сделать нужные шаги. Одна из главных целей мероприятия - познакомить активных ленинградцев друг с другом, дать возможность пообщаться, обрести новых партнеров для реализации будущих проектов", - подчеркнула вице-губернатор о внутренней политике Анна Данилюк.