Рейтинг@Mail.ru
На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47" - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220915/vozmozhnosti-1816953795.html
На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"
На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47" - РИА Новости, 15.09.2022
На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"
Участники Гражданского форума Ленинградской области, который в эти дни проходит в Приозерском районе на территории всесезонного курорта "Игоры", создадут "Карту РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:56
2022-09-15T12:56
ленинградская область
ленинградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816957004_0:90:1078:696_1920x0_80_0_0_f8b72994889f21a0e3090c5258c8fbfe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Участники Гражданского форума Ленинградской области, который в эти дни проходит в Приозерском районе на территории всесезонного курорта "Игоры", создадут "Карту возможностей Команды 47", сообщила председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.По ее словам, карта возможностей будет представлять собой каталог ресурсов, навыков и потребностей, который позволит улучшить работу над социальными проектами и станет поводом для создания новых партнерств и идей и, в итоге, будет работать на развитие регион.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации отметили, что Гражданский форум "Команда 47" собрал 250 участников из 18 районов Ленинградской области и города Енакиево ДНР, а также из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Казахстан. В форуме участвуют федеральные и региональные эксперты, которые проведут тренинги, практические семинары и мастер-классы. Так, например, специально для участников Фонд президентских грантов провел выездной практический семинар по подготовке заявок на грант президента.Ленинградская область как активный участник конкурсов президентских грантов вошла в число пяти регионов, где фонд проводит выездные семинары для подготовки к конкурсам на следующий года. В 2022 году 36 проектов области получили гранты президента на общую сумму 56 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220901/lenoblast-1813735792.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816957004_0:0:958:718_1920x0_80_0_0_4a989a16effb4c97828d6862383c9b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, общество
Ленинградская область , Ленинградская область, Общество
12:56 15.09.2022
 

На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"

© Фото : Правительство Ленинградской областиНа гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"
На гражданском форуме в Ленобласти создадут Карту возможностей Команды 47 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Участники Гражданского форума Ленинградской области, который в эти дни проходит в Приозерском районе на территории всесезонного курорта "Игоры", создадут "Карту возможностей Команды 47", сообщила председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.
По ее словам, карта возможностей будет представлять собой каталог ресурсов, навыков и потребностей, который позволит улучшить работу над социальными проектами и станет поводом для создания новых партнерств и идей и, в итоге, будет работать на развитие регион.
"Нам бы хотелось, чтобы каждый участник смог почувствовать себя частью большой Команды 47 и внести свой посильный вклад", - заметила Путронен.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации отметили, что Гражданский форум "Команда 47" собрал 250 участников из 18 районов Ленинградской области и города Енакиево ДНР, а также из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Казахстан. В форуме участвуют федеральные и региональные эксперты, которые проведут тренинги, практические семинары и мастер-классы. Так, например, специально для участников Фонд президентских грантов провел выездной практический семинар по подготовке заявок на грант президента.
Ленинградская область как активный участник конкурсов президентских грантов вошла в число пяти регионов, где фонд проводит выездные семинары для подготовки к конкурсам на следующий года. В 2022 году 36 проектов области получили гранты президента на общую сумму 56 миллионов рублей.
"В Ленинградской области живет очень много творческих, талантливых и неравнодушных людей, которые имеют большое желание делать добрые дела. Гражданский форум может подсказать и помочь сделать нужные шаги. Одна из главных целей мероприятия - познакомить активных ленинградцев друг с другом, дать возможность пообщаться, обрести новых партнеров для реализации будущих проектов", - подчеркнула вице-губернатор о внутренней политике Анна Данилюк.

Читайте также:

 
Ленинградская областьЛенинградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала