05:33 15.09.2022 (обновлено: 11:22 15.09.2022)
Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда
Прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда
© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в медиабанкПосле налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады Ленинграда, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
"На суде впервые будет представлен актуальный расчет ущерба, причиненного городу нацистами и их пособниками, а также приведены доказательства участия в блокаде представителей иных государств", - сказал Мельник.
По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".