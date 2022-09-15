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Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда - РИА Новости, 15.09.2022
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Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда
Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда - РИА Новости, 15.09.2022
Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда
Прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады Ленинграда, сообщил в интервью РИА Новости прокурор... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T05:33
2022-09-15T11:22
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
санкт-петербург
россия
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады Ленинграда, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".Читайте полный текст интервью Виктора Мельника &gt;&gt;
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ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербург, россия, игорь краснов, общество
Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), Санкт-Петербург, Россия, Игорь Краснов, Общество
05:33 15.09.2022 (обновлено: 11:22 15.09.2022)
 
Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда

Прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда

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После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Израиль Озерский
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После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады Ленинграда, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
"На суде впервые будет представлен актуальный расчет ущерба, причиненного городу нацистами и их пособниками, а также приведены доказательства участия в блокаде представителей иных государств", - сказал Мельник.
По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".
Читайте полный текст интервью Виктора Мельника >>
Жители блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
04:05
Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее
 
ЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Санкт-ПетербургРоссияИгорь КрасновОбщество
 
 
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