https://ria.ru/20220915/uscherb-1816881221.html

Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда

Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда - РИА Новости, 15.09.2022

Прокуратура представит актуальные цифры по ущербу от блокады Ленинграда

Прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады Ленинграда, сообщил в интервью РИА Новости прокурор... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T05:33

2022-09-15T05:33

2022-09-15T11:22

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

санкт-петербург

россия

игорь краснов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/65/1563666591_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_9bb88594dcc291370b803c789edc4eee.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прокуратура впервые представит в суде актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады Ленинграда, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".Читайте полный текст интервью Виктора Мельника >>

https://ria.ru/20220915/blokada-1816878187.html

ленинград

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербург, россия, игорь краснов, общество