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Татарстан и Петербург построят судно с установкой на водородных элементах

Татарстан и Петербург построят судно с установкой на водородных элементах - РИА Новости, 15.09.2022

Татарстан и Петербург построят судно с установкой на водородных элементах

Кораблестроители Зеленодольского завода имени А.М. Горького (Татарстан) и Крыловского государственного научного центра (Санкт-Петербург) построят первое... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:47

2022-09-15T12:47

2022-09-15T12:47

республика татарстан

олег савченко

рустам минниханов

санкт-петербург

россия

зеленодольский завод имени а. м. горького

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Кораблестроители Зеленодольского завода имени А.М. Горького (Татарстан) и Крыловского государственного научного центра (Санкт-Петербург) построят первое инновационное судно с энергетической установкой на базе опытного образца модуля на водородных топливных элементах, сообщает пресс-служба президента Татарстана."В рамках XI Петербургского международного газового форума между ФГУП "Крыловский государственный научный центр" и АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького"… прошла торжественная церемония подписания договора о строительстве первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах", - говорится в сообщении.Подписи под документом поставили генеральный директор Крыловского государственного научного центра Олег Савченко и генеральный директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Александр Филиппов. Церемония состоялась в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Рудского.АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав судостроительной корпорации "Ак Барс" группы компаний ХК "Ак Барс") производит боевые корабли различных классов, в том числе малые ракетные корабли, сторожевые корабли, противодиверсионные катера. На заводе за более чем 125-летнюю историю построено свыше 1,5 тысячи военных и гражданских судов, различные модификации барж, танкеров и сухогрузов.

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олег савченко, рустам минниханов, санкт-петербург, россия, зеленодольский завод имени а. м. горького, санкт-петербургский политехнический университет петра великого