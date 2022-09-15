21:47 15.09.2022 (обновлено: 09:18 16.09.2022)
Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными
Белый дом: Россия должна "сегодня же" принять предложение по обмену заключенными
© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это "сегодня же", заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
"Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же", — сообщила она.
14 сентября, 02:39CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными
Жан-Пьер добавила, что американские власти продолжат добиваться соглашения с Москвой, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными.
Ранее она заявила, что в пятницу президент США Джо Байден намерен встретиться с родственниками баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана с целью "подчеркнуть приверженность администрации США освобождению данных лиц".
В сентябре в Госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Кремль якобы затребовал еще одного соотечественника. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.