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Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными - РИА Новости, 16.09.2022
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Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными
Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными - РИА Новости, 16.09.2022
Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными
США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это "сегодня же", заявила в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-15T21:47
2022-09-16T09:18
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
карин жан-пьер
россия
сша
москва
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это "сегодня же", заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов."Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же", — сообщила она.Жан-Пьер добавила, что американские власти продолжат добиваться соглашения с Москвой, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными.Ранее она заявила, что в пятницу президент США Джо Байден намерен встретиться с родственниками баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана с целью "подчеркнуть приверженность администрации США освобождению данных лиц".В сентябре в Госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Кремль якобы затребовал еще одного соотечественника. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
https://ria.ru/20220914/peregovory-1816621932.html
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, карин жан-пьер, россия, сша, москва
В мире, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, Карин Жан-Пьер, Россия, США, Москва
21:47 15.09.2022 (обновлено: 09:18 16.09.2022)
 
Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными

Белый дом: Россия должна "сегодня же" принять предложение по обмену заключенными

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это "сегодня же", заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
"Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же", — сообщила она.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 02:39
CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными
Жан-Пьер добавила, что американские власти продолжат добиваться соглашения с Москвой, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными.
Ранее она заявила, что в пятницу президент США Джо Байден намерен встретиться с родственниками баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана с целью "подчеркнуть приверженность администрации США освобождению данных лиц".
В сентябре в Госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Кремль якобы затребовал еще одного соотечественника. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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В миреБриттни ГрайнерПол УиланКарин Жан-ПьерРоссияСШАМосква
 
 
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