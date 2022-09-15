https://ria.ru/20220915/ssha-1817129228.html

Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными

Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными - РИА Новости, 16.09.2022

Белый дом настаивает на немедленном принятии условий обмена заключенными

США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это "сегодня же", заявила в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-15T21:47

2022-09-15T21:47

2022-09-16T09:18

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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это "сегодня же", заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов."Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же", — сообщила она.Жан-Пьер добавила, что американские власти продолжат добиваться соглашения с Москвой, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными.Ранее она заявила, что в пятницу президент США Джо Байден намерен встретиться с родственниками баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана с целью "подчеркнуть приверженность администрации США освобождению данных лиц".В сентябре в Госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Кремль якобы затребовал еще одного соотечественника. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

https://ria.ru/20220914/peregovory-1816621932.html

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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, карин жан-пьер, россия, сша, москва