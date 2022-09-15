https://ria.ru/20220915/shoygu-1817134658.html

Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении

Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении - РИА Новости, 15.09.2022

Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном, обсудили обстановку в регионе, а также в районах выполнения РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T22:49

2022-09-15T22:49

2022-09-15T23:04

армения

россия

нагорный карабах

сергей шойгу

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном, обсудили обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач миротворцами РФ в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220915/konflikt-1817106976.html

армения

россия

нагорный карабах

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армения, россия, нагорный карабах, сергей шойгу, ситуация на армяно-азербайджанской границе