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Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении - РИА Новости, 15.09.2022
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Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении
Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении - РИА Новости, 15.09.2022
Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном, обсудили обстановку в регионе, а также в районах выполнения РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T22:49
2022-09-15T23:04
армения
россия
нагорный карабах
сергей шойгу
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном, обсудили обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач миротворцами РФ в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.
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армения, россия, нагорный карабах, сергей шойгу, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Армения, Россия, Нагорный Карабах, Сергей Шойгу, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
22:49 15.09.2022 (обновлено: 23:04 15.09.2022)
 
Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении

Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Армении Папикяном по обстановке в регионе

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном, обсудили обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач миротворцами РФ в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.
Флаг российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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АрменияРоссияНагорный КарабахСергей ШойгуСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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