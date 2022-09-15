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Путин и лидеры ШОС посетили комплекс "Вечный город"

Путин и лидеры ШОС посетили комплекс "Вечный город" - РИА Новости, 16.09.2022

Путин и лидеры ШОС посетили комплекс "Вечный город"

Президент России Владимир Путин и другие лидеры ШОС посетили культурно-этнографический комплекс "Вечный город" в Узбекистане. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-15T20:15

2022-09-15T20:15

2022-09-16T10:42

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и другие лидеры ШОС посетили культурно-этнографический комплекс "Вечный город" в Узбекистане.До этого они вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита.Ранее Путин на полях саммита ШОС провел разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, лидером КНР Си Цзиньпином.Также президент РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и вручил ему орден Александра Невского. Была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Узбекистаном. Кроме того, российский лидер принял участие в трехсторонней встрече РФ – КНР – Монголия.Заседания лидеров стран ШОС в узком и расширенном составе состоятся 16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

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Ночная прогулка президентов по комплексу "Вечный город" в Самарканде Ночная прогулка президентов по комплексу "Вечный город" в Самарканде 2022-09-15T20:15 true PT1M22S

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в мире, владимир путин, сердар бердымухамедов , садыр жапаров, узбекистан, россия, китай, шос, туризм, новости - туризм