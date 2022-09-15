https://ria.ru/20220915/rasshirenie-1816879385.html

Российский дипломат прокомментировала перспективу расширения ШОС

Российский дипломат прокомментировала перспективу расширения ШОС - РИА Новости, 15.09.2022

Российский дипломат прокомментировала перспективу расширения ШОС

Шанхайская организация сотрудничества получает много заявок от стран, желающих присоединиться к ее работе, но процесс расширения непростой и требует вдумчивого... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T04:41

2022-09-15T04:41

2022-09-15T08:32

в мире

россия

шос

саммит шос в самарканде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149281/42/1492814236_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_45918a5ec0da753e5b295662d5134acd.jpg

ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества получает много заявок от стран, желающих присоединиться к ее работе, но процесс расширения непростой и требует вдумчивого подхода, заявила журналистам постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина.Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Она отметила, что "процесс расширения непростой и требует серьезного, вдумчивого подхода с точки зрения создания максимальных возможностей для вовлечения участников ШОС на всех уровнях в практическое сотрудничество в рамках организации".Говоря о сроках присоединения к организации Ирана в качестве полноправного государства-члена, дипломат отметила, что Иран в прошлом году получил официальный статус кандидата, но процесс присоединения подразумевает подключение к уже одобренным в рамках организации документам."Сейчас планируется подписание меморандума об обязательствах Ирана с целью получения статуса государства-члена ШОС, который откроет для Тегерана возможность для присоединения к документам. Это требует определенного времени, зависит и от Ирана тоже, как быстро он будет выполнять процедуры", - пояснила она.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/sravnenie-1816879208.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, шос, саммит шос в самарканде