04:41 15.09.2022 (обновлено: 08:32 15.09.2022)
Российский дипломат прокомментировала перспективу расширения ШОС
Постпред России Степкина заявила, что многие страны желают присоединиться к ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества получает много заявок от стран, желающих присоединиться к ее работе, но процесс расширения непростой и требует вдумчивого подхода, заявила журналистам постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина.
Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
"Вопрос расширения ШОС будет одним из ключевых на саммите, заявок поступает много, они все рассматриваются. Очевидно, что усиливающийся интерес к участию в работе ШОС свидетельствует о том, что на фоне глобальных сдвигов, которые происходят в современной системе международных отношений, наша организация способна заинтересованным странам дать ответы на волнующие их вопросы", - сказала Степкина.
Она отметила, что "процесс расширения непростой и требует серьезного, вдумчивого подхода с точки зрения создания максимальных возможностей для вовлечения участников ШОС на всех уровнях в практическое сотрудничество в рамках организации".
Говоря о сроках присоединения к организации Ирана в качестве полноправного государства-члена, дипломат отметила, что Иран в прошлом году получил официальный статус кандидата, но процесс присоединения подразумевает подключение к уже одобренным в рамках организации документам.
"Сейчас планируется подписание меморандума об обязательствах Ирана с целью получения статуса государства-члена ШОС, который откроет для Тегерана возможность для присоединения к документам. Это требует определенного времени, зависит и от Ирана тоже, как быстро он будет выполнять процедуры", - пояснила она.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.