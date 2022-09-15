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Армянские депутаты направились в парламент для запуска импичмента Пашиняну - РИА Новости, 15.09.2022
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Армянские депутаты направились в парламент для запуска импичмента Пашиняну
Армянские депутаты направились в парламент для запуска импичмента Пашиняну - РИА Новости, 15.09.2022
Армянские депутаты направились в парламент для запуска импичмента Пашиняну
Оппозиционные депутаты направились в здание парламента Армении для запуска процесса импичмента премьеру страны Николу Пашиняну, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T00:28
2022-09-15T01:12
в мире
армения
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционные депутаты направились в здание парламента Армении для запуска процесса импичмента премьеру страны Николу Пашиняну, передает корреспондент РИА Новости.Один из депутатов от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян заявил в ходе митинга оппозиции, что они намерены попасть в здание через служебный вход.Для отстранения Пашиняна от власти помимо 35 мандатов оппозиции нужны еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".Ранее демонстранты дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента Пашиняну.В среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Они утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Митинг проходит и у здания правительства. Ранее в тот же день Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакой документ не подписывал и в ближайшее время не планирует, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
https://ria.ru/20220914/armeniya-1816855386.html
https://ria.ru/20220915/impichment-1816869687.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
00:28 15.09.2022 (обновлено: 01:12 15.09.2022)
 
Армянские депутаты направились в парламент для запуска импичмента Пашиняну

В Армении оппозиционные депутаты направились в парламент для запуска импичмента Пашиняну

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкДемонстранты у парламента Армении в Ереване
Демонстранты у парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Демонстранты у парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционные депутаты направились в здание парламента Армении для запуска процесса импичмента премьеру страны Николу Пашиняну, передает корреспондент РИА Новости.
Один из депутатов от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян заявил в ходе митинга оппозиции, что они намерены попасть в здание через служебный вход.
Для отстранения Пашиняна от власти помимо 35 мандатов оппозиции нужны еще 18 голосов правящей фракции "Гражданский договор".
Ранее демонстранты дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента Пашиняну.
В среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Они утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Митинг проходит и у здания правительства.
Ранее в тот же день Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакой документ не подписывал и в ближайшее время не планирует, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

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