https://ria.ru/20220915/odkb-1817038119.html

МИД Казахстана опроверг информацию о выходе республики из ОДКБ

МИД Казахстана опроверг информацию о выходе республики из ОДКБ - РИА Новости, 15.09.2022

МИД Казахстана опроверг информацию о выходе республики из ОДКБ

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о якобы приостановлении членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:39

2022-09-15T16:39

2022-09-15T16:39

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НУР-СУЛТАН, 15 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о якобы приостановлении членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).По данным портала stopfake.kz, созданного при поддержке министерства информации и общественного развития республики, в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что с первого января 2023 года Казахстан планирует приостановить свое членство в ОДКБ."Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности", - говорится в сообщении МИД, которое в четверг приводит портал. Отмечается, что Казахстан стоит у истоков создания организации, является активным ее участником. "Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны", - поясняет ведомство.Как указали в МИД, договор о коллективной безопасности предусматривает юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его государств-участников, в том числе и для Казахстана. Кроме того, в рамках ОДКБ отрабатываются навыки по совместному противодействию международному терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности, угрозам в информационной сфере. Таким образом, сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики Казахстана, участие республики в организации предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана, подчеркнули в МИД. "В целом можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности", - указывается в сообщении.В состав ОДКБ в настоящее время входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, одкб, в мире, мид казахстана