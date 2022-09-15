https://ria.ru/20220915/iran-1816938895.html

Президент Ирана выразил готовность Тегерана сотрудничать с ШОС

Президент Ирана выразил готовность Тегерана сотрудничать с ШОС - РИА Новости, 15.09.2022

Президент Ирана выразил готовность Тегерана сотрудничать с ШОС

Президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином выразил готовность Тегерана... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:02

2022-09-15T12:02

2022-09-15T12:02

в мире

шос

ибрахим раиси

чжан мин

иран

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином выразил готовность Тегерана сотрудничать с организацией и ее членами в различных сферах.Ранее в четверг Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий стране путь в членство организации. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию."Раиси объявил о готовности нашей страны сотрудничать со странами-членами и также с Шанхайской организацией сотрудничества в разных указанных сферах", - говорится в заявлении пресс-службы иранского президента.Говоря о примерах сфер сотрудничества, Раиси указал на возможности Ирана в политической, технологической, экономической и транзитной областях.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/shos-1816914122.html

https://ria.ru/20220915/peregovory-1816936316.html

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в мире, шос, ибрахим раиси, чжан мин, иран, саммит шос в самарканде