Президент Ирана выразил готовность Тегерана сотрудничать с ШОС
Президент Ирана Раиси на встрече с генсеком ШОС заявил о сотрудничестве с организацией
© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином выразил готовность Тегерана сотрудничать с организацией и ее членами в различных сферах.
Ранее в четверг Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий стране путь в членство организации. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию.
"Раиси объявил о готовности нашей страны сотрудничать со странами-членами и также с Шанхайской организацией сотрудничества в разных указанных сферах", - говорится в заявлении пресс-службы иранского президента.
Говоря о примерах сфер сотрудничества, Раиси указал на возможности Ирана в политической, технологической, экономической и транзитной областях.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.