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Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее - РИА Новости, 15.09.2022
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Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее
Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее - РИА Новости, 15.09.2022
Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее
Собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, сообщил в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T04:05
2022-09-15T11:22
игорь краснов
ленинград
санкт-петербург
россия
блокада ленинграда (1941-1944)
общество
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.Ранее прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которой в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончалось от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.Читайте полный текст интервью Виктора Мельника &gt;&gt;
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игорь краснов, ленинград, санкт-петербург, россия, блокада ленинграда (1941-1944), общество
Игорь Краснов, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Блокада Ленинграда (1941-1944), Общество
04:05 15.09.2022 (обновлено: 11:22 15.09.2022)
 
Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее

Прокурор Санкт-Петербурга Мельник: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее

© РИА Новости / Борис КудояровЖители блокадного Ленинграда
Жители блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Борис Кудояров
Жители блокадного Ленинграда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
Ранее прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.

"Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путем беглых подсчетов давала официальная статистика до сих пор", — сказал Мельник.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которой в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончалось от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Читайте полный текст интервью Виктора Мельника >>
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