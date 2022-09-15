04:05 15.09.2022 (обновлено: 11:22 15.09.2022)
Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее
Прокурор Санкт-Петербурга Мельник: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее
Жители блокадного Ленинграда. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
Ранее прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.
"Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путем беглых подсчетов давала официальная статистика до сих пор", — сказал Мельник.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которой в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончалось от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.