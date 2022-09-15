https://ria.ru/20220915/blokada-1816878187.html

Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее

Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее - РИА Новости, 15.09.2022

Прокурор Петербурга: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее

Собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, сообщил в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T04:05

2022-09-15T04:05

2022-09-15T11:22

игорь краснов

ленинград

санкт-петербург

россия

блокада ленинграда (1941-1944)

общество

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.Ранее прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которой в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончалось от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.Читайте полный текст интервью Виктора Мельника >>

https://ria.ru/20220812/barzha-1808951390.html

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Максим Горбачев

игорь краснов, ленинград, санкт-петербург, россия, блокада ленинграда (1941-1944), общество