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Совет безопасности Армении обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 15.09.2022
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Совет безопасности Армении обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном
Совет безопасности Армении обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 15.09.2022
Совет безопасности Армении обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном
Совет безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсудил в четверг ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:16
2022-09-15T15:16
в мире
никол пашинян
араик арутюнян
ваагн хачатурян
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армения
азербайджан
россия
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ЕРЕВАН, 15 сен- РИА Новости. Совет безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсудил в четверг ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе кабмина."Обсуждена ситуация, возникшая в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, а также шаги, которые необходимо осуществить для защиты суверенитета и территориальной целостности страны" - говорится на сайте кабмина.Отмечается, что кроме членов СБ, в заседании приняли участие президент страны Ваагн Хачатурян, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, спикер парламента Армении Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер Рубен Рубинян, руководитель фракции "Гражданский пакт" Айк Конджорян."Состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии переговорного процесса нагорно-карабахского урегулирования. Подчеркнута необходимость национальной солидарности и сплоченности в условиях противостояния внешним угрозами", - заявили в пресс-службе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220915/odkb-1816911676.html
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в мире, никол пашинян, араик арутюнян, ваагн хачатурян, одкб, армения, азербайджан, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Никол Пашинян, Араик Арутюнян, Ваагн Хачатурян, ОДКБ, Армения, Азербайджан, Россия, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
15:16 15.09.2022
 
Совет безопасности Армении обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном

Совет безопасности Армении в четверг обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 сен- РИА Новости. Совет безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсудил в четверг ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Обсуждена ситуация, возникшая в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, а также шаги, которые необходимо осуществить для защиты суверенитета и территориальной целостности страны" - говорится на сайте кабмина.
Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Миссия ОДКБ направляется в Армению для разрешения конфликта, заявил штаб
Отмечается, что кроме членов СБ, в заседании приняли участие президент страны Ваагн Хачатурян, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, спикер парламента Армении Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер Рубен Рубинян, руководитель фракции "Гражданский пакт" Айк Конджорян.
"Состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии переговорного процесса нагорно-карабахского урегулирования. Подчеркнута необходимость национальной солидарности и сплоченности в условиях противостояния внешним угрозами", - заявили в пресс-службе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
10:56
Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 17:35
Пашинян назвал заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ эффективным
 
В миреНикол ПашинянАраик АрутюнянВаагн ХачатурянОДКБАрменияАзербайджанРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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