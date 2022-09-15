Совет безопасности Армении обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном
Совет безопасности Армении в четверг обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 сен- РИА Новости. Совет безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсудил в четверг ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Обсуждена ситуация, возникшая в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, а также шаги, которые необходимо осуществить для защиты суверенитета и территориальной целостности страны" - говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что кроме членов СБ, в заседании приняли участие президент страны Ваагн Хачатурян, лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, спикер парламента Армении Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер Рубен Рубинян, руководитель фракции "Гражданский пакт" Айк Конджорян.
"Состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии переговорного процесса нагорно-карабахского урегулирования. Подчеркнута необходимость национальной солидарности и сплоченности в условиях противостояния внешним угрозами", - заявили в пресс-службе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.