https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html

Зеленский обещает Украине страшную зиму

Зеленский обещает Украине страшную зиму - РИА Новости, 14.09.2022

Зеленский обещает Украине страшную зиму

Украину ожидают страшные 90 дней! Настолько страшные, что глава киевского режима Владимир Зеленский упомянул словосочетание "90 дней" девять раз в ходе своего... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:00

2022-09-14T08:00

2022-09-14T08:04

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Украину ожидают страшные 90 дней! Настолько страшные, что глава киевского режима Владимир Зеленский упомянул словосочетание "90 дней" девять раз в ходе своего выступления перед высокими иностранными гостями на киевском форуме YES. Организаторы, похоже, поняли, что изначальное название мероприятия "Ялтинская Европейская стратегия" выглядит смешно в условиях, когда Ялта давно является российской, и догадались не расшифровывать аббревиатуру. Речь, разумеется, о трех месяцах грядущей зимы.Зеленский произносил свою речь на фоне эйфории, царившей в украинских СМИ вокруг наступления украинских военных на Харьковском направлении. Казалось бы, вот она — возможность закидать зарубежных гостей победными реляциями в стиле секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, уже взявшегося делить "побежденную" Россию. Но оратор почему-то сосредоточил мысль на запугивании лютой зимой, которая, по его мнению, будет "наисложнейшей для всего мира".О драматичности момента ярко свидетельствует этот пассаж из выступления Зеленского: "Впереди 90 дней, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины. Девяносто дней, которые решат больше, чем все годы существования Европейского союза. Зима определит наше будущее". И после всего этого он впервые с трагическим выражением лица признал еще более страшную истину для потребителей украинских новостей (цитата дословная): "Уменьшение финансовой помощи будет! Наша задача — не допускать этого, но оно будет. Надо принять это Украине, обществу и прежде всего власти… Уменьшение оружия будет!" То есть до кого-то в Киеве начало доходить, что финансовая и оружейная подпитка киевского режима со стороны западных хозяев не безгранична, что рано или поздно за океаном тоже начнут задаваться вопросом о цене этой поддержки.Можно только догадываться, что вдруг случилось, откуда это невероятное "прозрение". Украина ведь давно уже привыкла, что весь мир ей должен, причем постоянно должен все больше и больше. Довольно любопытную догадку выдвинуло издание "Европейская правда", имеющее прямой доступ в офис украинского президента. Оно прозрачно намекнуло на то, что внезапный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев на прошлой неделе был вызван особой миссией — передачей Зеленскому личного послания от президента США. И якобы это послание содержало "рекомендацию" (мы же знаем, что значит это слово для покорных вассалов Америки) начинать переговоры с Россией.Согласно источникам ЕП, это "взволновало и возмутило Киев". Трудно сказать, какова доля правды в этом "инсайде", но одно точно: Зеленский явно был взволнован и возмущен после визита Блинкена. В его речи о "90 днях" и на последующих панельных дискуссиях в ходе форума он постоянно спорил с кем-то отсутствующим, поясняя (опять-таки дословный перевод с плохого украинского): "Мы не можем позволить себе остановиться. Это мой главный сигнал всем, кто где-то там что-то думает. Некоторые даже из лидеров — толкают нас куда-то, в чьи-то лишние объятия. Нет, мы не можем себе позволить остановиться".Кто его толкает и в чьи "лишние" объятия, остается только догадываться. Версия "Европейской правды" вполне вписывается в эту ситуацию. В любом случае очевидно: что бы там ни привез с собой Блинкен (кроме продемонстрированной публично плюшевой собачки), это явно вывело из равновесия Зеленского и заставило его бурно спорить с неким отсутствующим на конференции лицом — не только же Байдену здороваться с собственной тенью.Особо стоит отметить, что этот бурный путаный спич о кошмаре грядущей зимы, которая, по мнению Зеленского, предопределит жизнь всего человечества, произошел накануне взрывов на украинских объектах энергетической инфраструктуры и вызванного ими блэкаута в ряде крупных городов. Вдруг выяснилось, что взрывать "объекты критической инфраструктуры" — это нехорошо, это даже "военное преступление". Об этом стали наперебой заявлять и высшие украинские деятели, и Вашингтон. "Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды", — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.Давайте попробуем вспомнить хоть какое-нибудь заявление, хоть какую-нибудь озабоченность Белого дома или международного сообщества в целом по поводу лишения Крыма или городов Донбасса воды и электричества. Никого на Западе это не возмутило, никакие правозащитники палец о палец не ударили, чтобы обратить внимание на эту кричащую проблему. А ведь весь мир знал, что это по прямому приказу из Киева взрывались линии электропередачи, что это Киев отключил работу водоканала, снабжавшего Крым живительной водой. Но тогда это не вызвало осуждения или санкций. А теперь в "мире, основанном на правилах" правила игры опять поменялись.Более чем нервная реакция Киева на громкие перебои в работе ТЭЦ и системе электроснабжения вполне объяснима. Рассказы Зеленского о кошмарных "90 днях" внезапно оказались менее страшными, чем наступающая реальность. Ведь даже в ходе рассуждений об ужасах грядущей зимы глава киевского режима убеждал своих европейских гостей, что он будет их спасителем. "Мы уже экспортируем электричество нашим соседям, которое помогает замещать грязные российские энергоресурсы, — заявил Зеленский. — И легко можем увеличить экспорт как минимум до 2,5 гигаватта, а со временем — еще больше… Значит, мы это сделаем".Однако через день стало понятно, что зимой вполне могут произойти такие же "взрывы кондиционеров" (ну если уж использовать терминологию Киева относительно войны в Донбассе) на всех электростанциях Украины. И тогда уже точно будет стоять вопрос не об экспорте украинской электроэнергии, а о ее импорте.А в том, что Украина обязательно будет считать весь мир должным ей в такой ситуации, не приходится сомневаться. В этом позиция Киева неизменна. Это особо отчетливо проявилось во время презентации проекта пресловутых "гарантий безопасности", которые коллективный Запад должен предоставить Украине. Вчера эти гарантии представили глава офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, ныне подрабатывающий на киевский режим.Давайте вспомним, что история с этими "гарантиями" началась весной нынешнего года, когда Киев решил придумать формулу обеспечения своей безопасности в условиях нейтралитета и демилитаризации страны. Украинской публике даже рассказывали о том, что специально ради их державы будет создана "альтернативная НАТО", которая будет защищать Украину от нападений извне. Причем гражданам обещали (Алексей Арестович сделал тогда на этом особый упор): "Украина получает гарантии лучше пятой статьи НАТО и не будет за них платить!"Теперь же офис украинского президента творчески развил эту мечту о дармовщине. Сейчас он заявляет о том, что данные "гарантии" будут совмещены со вступлением Украины в НАТО. Совсем непонятно, зачем. Если эти обязательства "лучше НАТО", о чем твердил Арестович, то зачем же идти еще и по "худшему" варианту?Согласно авторам уникального документа, в случае вооруженной агрессии против Украины страны-гаранты просто обязаны тут же вступаться за нее и постоянно давать Украине деньги и оружие. Причем "на бессрочной основе"! Да еще гарантии эти должны быть "юридически обязывающими"! Чтобы ни у кого из "гарантов" не возникло желание улизнуть от помощи Киеву. Авторы проекта легко объясняют, почему Запад обязан это делать: "В связи с уникальным геополитическим положением Украины". Как здесь не вспомнить крылатую фразу: "Наглость — второе счастье".Кстати, о крылатых фразах. Находящийся на том самом форуме YES американский историк Тимоти Снайдер, печально известный своими псевдоисторическими произведениями о "голодоморе" и "геноциде украинского народа", решил потрафить Зеленскому и подобострастно сравнил его с афинским стратегом Периклом, а украинский народ — с древними греками. Американец процитировал довольно известную крылатую фразу из Перикла о готовности умереть за свободу, проведя аналогию с современностью: Зеленский — это нынешний Перикл. Публике это сравнение очень понравилось.А учил бы Зеленский историю — знал бы, что Снайдер цитировал документ, известный как "Надгробная речь Перикла". Стратег Афин произнес ее на похоронах своих солдат, которые первыми погибли в Пелопонесской войне, начавшейся, собственно, по вине самого Перикла. Чем дальше развивалась эта война, тем больше обвинений против стратега высказывали жители Афин, которые в итоге скинули правителя. А авантюрная война, начатая Периклом, была вчистую проиграна заклятым врагам — спартанцам.Очень рискованное сравнение сделал американский историк. Все-таки жаль, что Зеленский не учил историю — мог бы многих ошибок избежать.

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https://ria.ru/20220911/elektroenergiya-1816061521.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/1816501572.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/nato-1816492183.html

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авторы, владимир зеленский, энтони блинкен, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, алексей данилов