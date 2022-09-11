https://ria.ru/20220911/elektroenergiya-1816059525.html
В нескольких областях Украины отключилась электроэнергия
В нескольких областях Украины отключилась электроэнергия - РИА Новости, 12.09.2022
В нескольких областях Украины отключилась электроэнергия
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины произошло отключение электроэнергии, сообщило издание "Вести". РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-11T22:18
2022-09-11T22:18
2022-09-12T00:07
специальная военная операция на украине
сумская область
в мире
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днепропетровская область
полтавская область
харьковская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины произошло отключение электроэнергии, сообщило издание "Вести".В частности, в Харькове из-за перепадов напряжения остановилось метро, а в Полтаве загорелись троллейбусы.Издание "Страна.ua" опубликовало видеозапись пожара на Харьковской ТЭЦ-5.Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил сообщения о блэкаутах. По его словам, речь идет о полном отключении света в Харьковской и Донецкой областях, а также о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской. Спустя час заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в трех областях — Сумской, Днепропетровской и Полтавской.В то же время корреспондент РИА Новости сообщил, что в Донецке подобных проблем не наблюдается. Освещение улиц работает, перебоев со связью и интернетом нет, уточнил он.
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, В мире, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область, Харьковская область, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко
22:18 11.09.2022 (обновлено: 00:07 12.09.2022)
В нескольких областях Украины отключилась электроэнергия
В четырех областях Украины произошли отключения электроэнергии