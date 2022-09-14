https://ria.ru/20220914/odkb-1816788508.html

Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг

Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг - РИА Новости, 14.09.2022

Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг

Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг, ее возглавит начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:08

2022-09-14T17:08

2022-09-14T19:51

армения

одкб

станислав зась

анатолий сидоров

азербайджан

ереван

совет федерации рф

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг, ее возглавит начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров, сообщил журналистам пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.В свою очередь, генеральный секретарь организации и руководитель миссии Станислав Зась планирует отправиться в Армению на следующей неделе. Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220914/azerbaydzhan-1816820180.html

армения

азербайджан

ереван

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, одкб, станислав зась, анатолий сидоров, азербайджан, ереван, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе, григорий карасин