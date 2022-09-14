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Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг - РИА Новости, 14.09.2022
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Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг
Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг - РИА Новости, 14.09.2022
Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг
Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг, ее возглавит начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:08
2022-09-14T19:51
армения
одкб
станислав зась
анатолий сидоров
азербайджан
ереван
совет федерации рф
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг, ее возглавит начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров, сообщил журналистам пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.В свою очередь, генеральный секретарь организации и руководитель миссии Станислав Зась планирует отправиться в Армению на следующей неделе. Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
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армения, одкб, станислав зась, анатолий сидоров, азербайджан, ереван, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе, григорий карасин
Армения, ОДКБ, Станислав Зась, Анатолий Сидоров, Азербайджан, Ереван, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Григорий Карасин
17:08 14.09.2022 (обновлено: 19:51 14.09.2022)
 
Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг

Передовая группа миссии ОДКБ с начальником Объединенного штаба вылетит в Армению в четверг

© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в медиабанкФлаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Амир Исаев
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Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг, ее возглавит начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров, сообщил журналистам пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"В ОДКБ приступили к реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября 2022 года на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, о направлении миссии ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств — членов организации. Передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября", — сказал он.

В свою очередь, генеральный секретарь организации и руководитель миссии Станислав Зась планирует отправиться в Армению на следующей неделе.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 19:00
Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
 
АрменияОДКБСтанислав ЗасьАнатолий СидоровАзербайджанЕреванСовет Федерации РФСитуация на армяно-азербайджанской границеГригорий Карасин
 
 
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