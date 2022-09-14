17:08 14.09.2022 (обновлено: 19:51 14.09.2022)
Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг
Передовая группа миссии ОДКБ с начальником Объединенного штаба вылетит в Армению в четверг
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению в четверг, ее возглавит начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров, сообщил журналистам пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
"В ОДКБ приступили к реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября 2022 года на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, о направлении миссии ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств — членов организации. Передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября", — сказал он.
В свою очередь, генеральный секретарь организации и руководитель миссии Станислав Зась планирует отправиться в Армению на следующей неделе.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.