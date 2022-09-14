https://ria.ru/20220914/obrazovanie-1816701605.html
Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах
Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах - РИА Новости, 14.09.2022
Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах
Госдума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:51
2022-09-14T12:51
2022-09-14T13:51
общество
ольга казакова
россия
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Госдума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах.Так, в начальной школе обязательными для использования станут программы по "Русскому языку", "Литературному чтению" и "Окружающему миру". На дальнейших этапах обучения — по "Русскому языку", "Литературе", "Истории", "Обществознанию", "Географии" и "Основам безопасности жизнедеятельности".Кроме того, предполагается ввести федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.Таким образом, в России появится стандарт, нижняя планка знаний, которые ребенку должны дать в школе, поясняла глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.Разрабатывать и утверждать программы будет Минпросвещения. Ведомство также сможет финансировать разработку учебников из средств госзаказа.Предполагается, что школы должны начать работу по этим правилам со следующего учебного года. Для этого программы необходимо разработать и утвердить до 1 января 2023-го.Законопроект внесли депутаты от всех фракций, а также члены Совета Федерации.
https://ria.ru/20220803/obrazovanie-1806876891.html
https://ria.ru/20220912/shkola-1816344354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга казакова, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ольга Казакова, Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
12:51 14.09.2022 (обновлено: 13:51 14.09.2022)
Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах
Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах в школах
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Госдума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах.
Так, в начальной школе обязательными для использования станут программы по "Русскому языку", "Литературному чтению" и "Окружающему миру". На дальнейших этапах обучения — по "Русскому языку", "Литературе", "Истории", "Обществознанию", "Географии" и "Основам безопасности жизнедеятельности".
Кроме того, предполагается ввести федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.
Таким образом, в России
появится стандарт, нижняя планка знаний, которые ребенку должны дать в школе, поясняла глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова
.
Разрабатывать и утверждать программы будет Минпросвещения. Ведомство также сможет финансировать разработку учебников из средств госзаказа.
Предполагается, что школы должны начать работу по этим правилам со следующего учебного года. Для этого программы необходимо разработать и утвердить до 1 января 2023-го.
Законопроект внесли депутаты от всех фракций, а также члены Совета Федерации
.