https://ria.ru/20220914/obrazovanie-1816701605.html

Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах

Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах - РИА Новости, 14.09.2022

Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах

Госдума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:51

2022-09-14T12:51

2022-09-14T13:51

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Госдума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах.Так, в начальной школе обязательными для использования станут программы по "Русскому языку", "Литературному чтению" и "Окружающему миру". На дальнейших этапах обучения — по "Русскому языку", "Литературе", "Истории", "Обществознанию", "Географии" и "Основам безопасности жизнедеятельности".Кроме того, предполагается ввести федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.Таким образом, в России появится стандарт, нижняя планка знаний, которые ребенку должны дать в школе, поясняла глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.Разрабатывать и утверждать программы будет Минпросвещения. Ведомство также сможет финансировать разработку учебников из средств госзаказа.Предполагается, что школы должны начать работу по этим правилам со следующего учебного года. Для этого программы необходимо разработать и утвердить до 1 января 2023-го.Законопроект внесли депутаты от всех фракций, а также члены Совета Федерации.

https://ria.ru/20220803/obrazovanie-1806876891.html

https://ria.ru/20220912/shkola-1816344354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ольга казакова, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование