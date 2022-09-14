https://ria.ru/20220914/mid-1816622989.html

МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана

МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.09.2022

МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана

Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном и предпринимает меры для содействия скорейшей стабилизации ситуации на границе Армении и Азербайджана,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T03:28

2022-09-14T03:28

2022-09-14T03:33

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном и предпринимает меры для содействия скорейшей стабилизации ситуации на границе Армении и Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Организация договора коллективной безопасности решила направить в Армению свою миссию во главе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220913/odkb-1816613864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан, россия