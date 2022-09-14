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МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.09.2022
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МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана
МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.09.2022
МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана
Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном и предпринимает меры для содействия скорейшей стабилизации ситуации на границе Армении и Азербайджана,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T03:28
2022-09-14T03:33
в мире
армения
азербайджан
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном и предпринимает меры для содействия скорейшей стабилизации ситуации на границе Армении и Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Организация договора коллективной безопасности решила направить в Армению свою миссию во главе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.
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в мире, армения, азербайджан, россия
В мире, Армения, Азербайджан, Россия
03:28 14.09.2022 (обновлено: 03:33 14.09.2022)
 
МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана

Дипломат Гончар: Россия предпринимает меры по стабилизации между Арменией и Азербайджаном

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном и предпринимает меры для содействия скорейшей стабилизации ситуации на границе Армении и Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.
"Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации", - сказал он.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Организация договора коллективной безопасности решила направить в Армению свою миссию во главе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 23:41
ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации
 
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