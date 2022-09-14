https://ria.ru/20220914/kuba-1816809058.html
Прямых рейсов на Кубу станет больше, считают эксперты
Прямых рейсов на Кубу станет больше, считают эксперты - РИА Новости, 14.09.2022
Прямых рейсов на Кубу станет больше, считают эксперты
Эксперты прогнозируют увеличение прямых рейсов на Кубу, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:45
2022-09-14T18:45
2022-09-14T18:45
туризм
туризм
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куба
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москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Эксперты прогнозируют увеличение прямых рейсов на Кубу, сообщает АТОР.По данным источников ассоциации, есть вероятность того, что на Остров свободы вернется "Аэрофлот", который до конца февраля 2022 года летал из Москвы в Гавану и курортный Варадеро. Приоритет — Гавана, это важно для поддержания гуманитарных связей между двумя странами. В Москве учится много кубинских студентов, и наличие прямых рейсов существенно облегчает их путешествия.Эксперты полагают, что нацперевозчик дождется возобновления полетов Nordwind Airlines, запланированных на октябрь, чтобы оценить маршрут и спрогнозировать свою рентабельность перевозки.Также еще несколько российских авиакомпаний планируют возобновить рейсы на Кубу в ближайшее время, сообщает Росавиация.По информации экспертов авиаотрасли, потенциально на Кубу могут полететь AZUR air и Red Wings, у которых есть дальнемагистральные самолеты, а также iFly. "Чем больше авиакомпаний выйдет на эти маршруты, тем доступнее будут авиабилеты. Основные направления, куда захотят летать наши перевозчики — это Гавана и Варадеро", — резюмируют наблюдатели.
https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816218234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, куба, гавана, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, nordwind airlines
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Гавана, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Nordwind Airlines
Прямых рейсов на Кубу станет больше, считают эксперты
АТОР: еще четыре авиакомпании могут совершать прямые рейсы из России на Кубу