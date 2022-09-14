https://ria.ru/20220914/impichment-1816859423.html

Протестующие в Ереване призвали депутатов объявить Пашиняну импичмент

Протестующие в Ереване призвали депутатов объявить Пашиняну импичмент - РИА Новости, 14.09.2022

Протестующие в Ереване призвали депутатов объявить Пашиняну импичмент

Участники акции протеста у здания парламента в Ереване призвали депутатов прийти на рабочие места и объявить импичмент премьер-министру Николу Пашиняну,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T22:38

2022-09-14T22:38

2022-09-14T23:05

никол пашинян

ереван

армения

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григорий карасин

азербайджан

совет федерации рф

одкб

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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. Участники акции протеста у здания парламента в Ереване призвали депутатов прийти на рабочие места и объявить импичмент премьер-министру Николу Пашиняну, передает корреспондент РИА Новости.Одна из организаторов митинга Карин Тоноян обратилась с этим предложением к парламентариям от фракций "Армения" и "Честь имею"."Мы ждем депутатов. Они должны прийти в парламент и подписать документы для объявления импичмента", — сказала она.Ранее в среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что премьер-министр собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывают сторонников присоединиться к ним. Митинг также проходит у здания правительства.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакой документ не подписывал и в ближайшее время не планирует, и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816383225.html

ереван

армения

азербайджан

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никол пашинян, ереван, армения, в мире, григорий карасин, азербайджан, совет федерации рф, одкб