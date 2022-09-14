https://ria.ru/20220914/granitsa-1816680071.html
Источник: Россия могла бы помочь Душанбе и Бишкеку с размежеванием границы
Источник: Россия могла бы помочь Душанбе и Бишкеку с размежеванием границы - РИА Новости, 14.09.2022
Источник: Россия могла бы помочь Душанбе и Бишкеку с размежеванием границы
Москва могла бы содействовать процессу размежевания границы между Таджикистаном и Киргизией, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:52
2022-09-14T11:52
2022-09-14T11:52
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва могла бы содействовать процессу размежевания границы между Таджикистаном и Киргизией, заявил РИА Новости источник в МИД РФ."У нас богатый опыт погранразмежевания с тем же Казахстаном. Он мог бы быть полезен. Партнеры об этом знают", - сказал собеседник агентства.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.Ранее в Душанбе сообщили об одном погибшем и двух раненых в результате перестрелки.
https://ria.ru/20220914/perestrelka-1816668072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киргизия, таджикистан
В мире, Россия, Киргизия, Таджикистан
Источник: Россия могла бы помочь Душанбе и Бишкеку с размежеванием границы
Россия могла бы помочь с размежеванием границы между Таджикистаном и Киргизией
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва могла бы содействовать процессу размежевания границы между Таджикистаном и Киргизией, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
"У нас богатый опыт погранразмежевания с тем же Казахстаном
. Он мог бы быть полезен. Партнеры об этом знают", - сказал собеседник агентства.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.
Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.
Ранее в Душанбе
сообщили об одном погибшем и двух раненых в результате перестрелки.