https://ria.ru/20220914/granitsa-1816680071.html

Источник: Россия могла бы помочь Душанбе и Бишкеку с размежеванием границы

Источник: Россия могла бы помочь Душанбе и Бишкеку с размежеванием границы - РИА Новости, 14.09.2022

Источник: Россия могла бы помочь Душанбе и Бишкеку с размежеванием границы

Москва могла бы содействовать процессу размежевания границы между Таджикистаном и Киргизией, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:52

2022-09-14T11:52

2022-09-14T11:52

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва могла бы содействовать процессу размежевания границы между Таджикистаном и Киргизией, заявил РИА Новости источник в МИД РФ."У нас богатый опыт погранразмежевания с тем же Казахстаном. Он мог бы быть полезен. Партнеры об этом знают", - сказал собеседник агентства.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.Ранее в Душанбе сообщили об одном погибшем и двух раненых в результате перестрелки.

https://ria.ru/20220914/perestrelka-1816668072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, киргизия, таджикистан