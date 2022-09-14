https://ria.ru/20220914/erevan-1816850405.html

В Ереване протестующие перекрыли центральный проспект

В Ереване протестующие перекрыли центральный проспект - РИА Новости, 14.09.2022

В Ереване протестующие перекрыли центральный проспект

В Ереване протестующие вышли к зданию парламента на центральный проспект Баграмяна, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T21:16

2022-09-14T21:16

2022-09-14T22:02

в мире

григорий карасин

никол пашинян

ереван

азербайджан

армения

совет федерации рф

одкб

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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. В Ереване протестующие вышли к зданию парламента на центральный проспект Баграмяна, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Участники акции заявляют, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывают сторонников присоединиться к ним. На опубликованных в Сети кадрах видно, что протестующие пытались сломать ворота парламента и попасть внутрь, но их остановили организаторы митинга.Поводом для недовольства стали высказывания Пашиняна во время правительственного часа в парламенте. Премьер заявил, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. По его словам, из-за этого многие могут подвергнуть его критике, обвинить в предательстве и потребовать отстранения от власти.Спустя некоторое время после его выступления Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня.Сам премьер на фоне протестов призвал соотечественников не поддаваться манипуляциям.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220914/mid-1816622989.html

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816383225.html

ереван

азербайджан

армения

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, григорий карасин, никол пашинян, ереван, азербайджан, армения, совет федерации рф, одкб