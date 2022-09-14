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В Ереване протестующие перекрыли центральный проспект - РИА Новости, 14.09.2022
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В Ереване протестующие перекрыли центральный проспект
В Ереване протестующие перекрыли центральный проспект - РИА Новости, 14.09.2022
В Ереване протестующие перекрыли центральный проспект
В Ереване протестующие вышли к зданию парламента на центральный проспект Баграмяна, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:16
2022-09-14T22:02
в мире
григорий карасин
никол пашинян
ереван
азербайджан
армения
совет федерации рф
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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. В Ереване протестующие вышли к зданию парламента на центральный проспект Баграмяна, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Участники акции заявляют, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывают сторонников присоединиться к ним. На опубликованных в Сети кадрах видно, что протестующие пытались сломать ворота парламента и попасть внутрь, но их остановили организаторы митинга.Поводом для недовольства стали высказывания Пашиняна во время правительственного часа в парламенте. Премьер заявил, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. По его словам, из-за этого многие могут подвергнуть его критике, обвинить в предательстве и потребовать отстранения от власти.Спустя некоторое время после его выступления Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня.Сам премьер на фоне протестов призвал соотечественников не поддаваться манипуляциям.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
https://ria.ru/20220914/mid-1816622989.html
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816383225.html
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в мире, григорий карасин, никол пашинян, ереван, азербайджан, армения, совет федерации рф, одкб
В мире, Григорий Карасин, Никол Пашинян, Ереван, Азербайджан, Армения, Совет Федерации РФ, ОДКБ
21:16 14.09.2022 (обновлено: 22:02 14.09.2022)
 
В Ереване протестующие перекрыли центральный проспект

В Ереване требующие отставки Пашиняна протестующие перекрыли центральный проспект

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване
Сотрудники полиции во время митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции во время митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. В Ереване протестующие вышли к зданию парламента на центральный проспект Баграмяна, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Участники акции заявляют, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывают сторонников присоединиться к ним. На опубликованных в Сети кадрах видно, что протестующие пытались сломать ворота парламента и попасть внутрь, но их остановили организаторы митинга.
Поводом для недовольства стали высказывания Пашиняна во время правительственного часа в парламенте. Премьер заявил, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. По его словам, из-за этого многие могут подвергнуть его критике, обвинить в предательстве и потребовать отстранения от власти.
Спустя некоторое время после его выступления Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня.
Сам премьер на фоне протестов призвал соотечественников не поддаваться манипуляциям.

"Ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны", — написал Пашинян в соцсетях.

Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
13 сентября, 10:41Инфографика
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
 
В миреГригорий КарасинНикол ПашинянЕреванАзербайджанАрменияСовет Федерации РФОДКБ
 
 
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