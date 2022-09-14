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Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России - РИА Новости, 14.09.2022
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Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России
Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России - РИА Новости, 14.09.2022
Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли автомобиль ФСБ России, заявил в видеообращении пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:02
2022-09-14T15:36
армения
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
григорий карасин
азербайджан
ереван
одкб
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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли автомобиль ФСБ России, заявил в видеообращении пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.По его словам, сотрудники Федеральной службы безопасности осуществляли гуманитарную миссию в зоне конфликта.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
https://ria.ru/20220914/mid-1816622989.html
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армения, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, григорий карасин, азербайджан, ереван, одкб, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Армения, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Григорий Карасин, Азербайджан, Ереван, ОДКБ, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
15:02 14.09.2022 (обновлено: 15:36 14.09.2022)
 
Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России

Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли автомобиль ФСБ России, заявил в видеообращении пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.
По его словам, сотрудники Федеральной службы безопасности осуществляли гуманитарную миссию в зоне конфликта.

"Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления, Азербайджан не ставит разницы в выборе цели", — сказал Торосян.

Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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МИД занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
 
АрменияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреГригорий КарасинАзербайджанЕреванОДКБСовет Федерации РФСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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