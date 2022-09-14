https://ria.ru/20220914/armeniya-1816742167.html

Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России

Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России - РИА Новости, 14.09.2022

Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли автомобиль ФСБ России, заявил в видеообращении пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:02

2022-09-14T15:02

2022-09-14T15:36

армения

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

григорий карасин

азербайджан

ереван

одкб

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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли автомобиль ФСБ России, заявил в видеообращении пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.По его словам, сотрудники Федеральной службы безопасности осуществляли гуманитарную миссию в зоне конфликта.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220914/mid-1816622989.html

армения

россия

азербайджан

ереван

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, григорий карасин, азербайджан, ереван, одкб, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе