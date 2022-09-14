15:02 14.09.2022 (обновлено: 15:36 14.09.2022)
Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России
Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли автомобиль ФСБ России, заявил в видеообращении пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.
По его словам, сотрудники Федеральной службы безопасности осуществляли гуманитарную миссию в зоне конфликта.
"Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления, Азербайджан не ставит разницы в выборе цели", — сказал Торосян.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.