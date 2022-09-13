Анкара и ООН готовят идеи по экспорту российского зерна, сообщил источник
Турция и ООН прорабатывают механизмы по выводу российского зерна на мировые рынки
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Анкара совместно с ООН прорабатывает механизмы по выводу российского зерна на мировые рынки, которые, как предполагается, президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят на предстоящей встрече в Самарканде, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Эрдоган заявил в начале сентября, что рассчитывает обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября. Российский лидер указал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
"Сейчас этот вопрос прорабатывается нашими соответствующими ведомствами в координации с ООН. Все выработанные механизмы и идеи будут представлены на рассмотрение президентов Турции и России в ходе их запланированной встречи в Самарканде", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что обсудил с координатором ООН Амиром Махмудом Абдуллой продуктовую сделку, не приведя деталей переговоров.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.