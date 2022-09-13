https://ria.ru/20220913/zerno-1816402499.html

Анкара и ООН готовят идеи по экспорту российского зерна, сообщил источник

Анкара и ООН готовят идеи по экспорту российского зерна, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2022

Анкара и ООН готовят идеи по экспорту российского зерна, сообщил источник

Анкара совместно с ООН прорабатывает механизмы по выводу российского зерна на мировые рынки, которые, как предполагается, президенты Турции и России Тайип... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:02

2022-09-13T11:02

2022-09-13T11:02

в мире

турция

оон

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Анкара совместно с ООН прорабатывает механизмы по выводу российского зерна на мировые рынки, которые, как предполагается, президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят на предстоящей встрече в Самарканде, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Эрдоган заявил в начале сентября, что рассчитывает обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября. Российский лидер указал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения."Сейчас этот вопрос прорабатывается нашими соответствующими ведомствами в координации с ООН. Все выработанные механизмы и идеи будут представлены на рассмотрение президентов Турции и России в ходе их запланированной встречи в Самарканде", - рассказал собеседник агентства.В понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что обсудил с координатором ООН Амиром Махмудом Абдуллой продуктовую сделку, не приведя деталей переговоров.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220913/zerno-1816380932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, оон, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган