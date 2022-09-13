https://ria.ru/20220913/zaes-1816601710.html

МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии электропередачи к ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии электропередачи к ЗАЭС - РИА Новости, 13.09.2022

МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии электропередачи к ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении третьей резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T21:27

2022-09-13T21:27

2022-09-13T21:52

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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении третьей резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС.Резервная линия стала доступной для ЗАЭС после ремонта распределительного устройства на близлежащей ТЭЦ. Несколько дней назад в результате обстрела ТЭЦ была повреждена, город Энергодар лишился электроснабжения.После ремонта сейчас электричество начало подаваться в часть домов. Сама ТЭЦ пока не работает, но распределительное устройство "может быть использовано для доступа к электроэнергии из украинской сети", сообщает агентство.Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС "остается неустойчивой", заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, обстрелы продолжаются на отдалении от станции, все четыре основные внешние линии электропередачи ЗАЭС отключены.В рамках продолжающейся поддержки ядерной безопасности Украины под руководством МАГАТЭ в страну прибыла вторая крупная партия помощи, включая средства радиационного контроля и средства индивидуальной защиты, предоставленные Венгрией, Румынией и Испанией, добавил глава агентства. Поставка на Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС Украины, а также в регулирующий орган страны и ее государственную аварийную службу была организована через Сеть реагирования и помощи (RANET) МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220912/zaes-1816070503.html

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магатэ, запорожская область, запорожская аэс, в мире, энергодар, европа, рафаэль гросси, украина